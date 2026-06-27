Ogromny pożar w Małopolsce. Płonie hala produkcyjna

Polska

Pali się hala produkcyjna w miejscowości Mszana Dolna w powiecie limanowskim - potwierdził polsatnews.pl kpt. Hubert Ciepły. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie wskazał dodatkowo, że w trakcie ewakuacji poszkodowana została jedna osoba.

Płonąca hala magazynowa z której wydobywają się kłęby gęstego, czarnego dymu.
KW PSP Kraków

Kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie przekazał, że na terenie płonącej hali magazynowej znajduje się m.in. stacja diagnostyczna pojazdów. W bezpośrednim sąsiedztwie mieści się ponadto zakład stolarski. 

 

Mówiąc o szczegółach pożaru, kpt. Ciepły powiedział, że chodzi o halę produkcyjną, która mieści się przy ul. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej.  - Hala jest w całości objęta ogniem - przekazał rzecznik małopolskiej straży pożarnej.

 

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Strażak dodał, że w trakcie ewakuacji ranna została jedna osoba. Trafiła ona pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Pożar hali produkcyjnej w Małopolsce. W powietrzu kłęby czarnego dymu

Nad obiektem unoszą się kłęby czarnego dymu. Na miejsce skierowano m.in. grupę chemiczną z Krakowa w celu monitorowania jakości powietrza. Do pożaru wezwano również 18 zastępów straży pożarnej.

 

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Jak informuje portal limanowa.li, który jako pierwszy poinformował o sprawie, na miejscu pracuje również zespół ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne oraz policja. Mieszkańcy Mszany Dolnej - jak pisze portal -  alarmują, że słyszane są odgłosy wybuchów.

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Alicja Krause / polsatnews.pl
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