Nietypowy skutek fali upałów. To pierwszy taki przypadek

O sprawie tor wyścigów konnych na Służewcu poinformował w mediach społecznościowych. Jak przekazano, na wniosek Komisji Technicznej weekend wyścigowy zostaje odwołany.



"Ze względu na prognozowane bardzo wysokie temperatury podjęliśmy decyzję o odwołaniu gonitw zaplanowanych na sobotę i niedzielę" - wyjaśnili organizatorzy, dodając, że przyświeca im troska zarówno o bezpieczeństwo koni, jak i jeźdźców oraz osób zaangażowanych w organizację wydarzenia.

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Wszelkie informacje o kolejnych decyzjach i ewentualnych zmianach w kalendarzu będą na bieżąco komunikowane.

Tor Służewiec. Weekendowe wyścigi odwołane, przyczyną fala upałów

To pierwszy przypadek w historii toru, kiedy wysoka temperatura powietrza wymusiła decyzję o odwołaniu wyścigu.

W sobotę miało się odbyć osiem gonitw, a wśród nich Memoriał Henryka Stermacha, gonitwa międzynarodowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich, a także Nagroda Ofira (kat. A), w której miały uczestniczyć czteroletnie i starsze konie czystej krwi arabskiej.

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Na niedzielę zaplanowano dziesięć gonitw, wśród których znalazły się m.in Nagroda Próbna dla dwuletnich koni hodowli krajowej, wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni pełnej krwi angielskiej, jak również Nagroda Janowa, w której miały rywalizować czteroletnie ogiery i klacze czystej krwi arabskiej.