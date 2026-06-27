Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek, podczas ostatniego plenarnego posiedzenia wiosennej sesji parlamentu. Tego dnia premier Irakli Kobachidze przedstawiał deputowanym doroczne sprawozdanie z działalności rządu.

W trakcie sesji pytań głos zabrał Giorgi Szaraszidze, poseł opozycyjnej partii Dla Gruzji. Polityk nawiązał do kwietniowej wizyty prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa w Tbilisi oraz jego spotkania z założycielem i honorowym przewodniczącym Gruzińskiego Marzenia Bidziną Iwaniszwilim.

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W sieci szeroko komentowano nagranie z tego spotkania. Widać na nim, jak Alijew i Iwaniszwili idą obok siebie, podczas gdy Kobachidze porusza się za nimi. Opozycja interpretuje te kadry jako dowód, że premier pełni w obozie władzy rolę drugoplanową, a najważniejsze decyzje pozostają w rękach Iwaniszwilego.

- Kiedy prezydent Alijew przebywał w Gruzji i cały kraj widział te zdjęcia, jak stałeś w kącie, to bezpośrednio pokazuje twoją prawdziwą rolę i pozycję w tym rządzie - mówił z mównicy Szaraszidze.

- Jak to jest? Wyjaśnij nam to. Gruzja miała wielu premierów, ale nigdy takiego jak ten - dodał.

Gruzja. Bójka w parlamencie po słowach o premierze

Po tych słowach na sali zrobiło się głośno. Część deputowanych zaczęła klaskać, a z sali padały okrzyki pod adresem opozycji. Niedługo później doszło do rękoczynów.

A fistfight erupted in Georgia's parliament during the final plenary sitting of the spring session. The confrontation started during the question-and-answer session after the annual report of the government delivered by Prime Minister Irakli Kobakhidze pic.twitter.com/fXhD1tBvEW — Reuters (@Reuters) June 26, 2026

Według relacji gruzińskich mediów starcie rozpoczęło się między deputowanym Gruzińskiego Marzenia Iraklim Cheładze a Gigą Parulawą z partii Dla Gruzji. Do bójki włączyli się kolejni parlamentarzyści.

Na nagraniach rozpoznano m.in. Laszę Talachadzego, trzykrotnego mistrza olimpijskiego w podnoszeniu ciężarów, dziś deputowanego partii rządzącej oraz przewodniczącego komisji prawnej Archila Gorduladze.

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Po awanturze do budynku parlamentu wezwano zespół ratownictwa medycznego. Według portalu On.ge najbardziej ucierpiał Giga Parulawa, polityk opozycyjnej partii Dla Gruzji.

Szaraszidze po zdarzeniu nazwał zajście "zwykłą przemocą" i ocenił, że osoby odpowiedzialne za bójkę nie powinny pozostać bezkarne. Zarzucił też premierowi oraz przewodniczącemu parlamentu, że nie zareagowali na eskalację konfliktu.