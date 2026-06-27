Niemal 50 stopni. Zrobiliśmy pomiary w polskim mieście
Nawet 46 stopni przed godz. 8:00 rano - taką temperaturę pokazała kamera termowizyjna dziennikarza Polsat News przy krzesłach, które można spotkać na bulwarach wiślanych w Warszawie. Upał z każdą godziną wzrasta i - jak ostrzega reporter Filip Mikołajczak - może stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia.
Do 39 stopni w dzień i 25 w nocy - takich temperatur możemy spodziewać się podczas trwającego weekendu. Rekordowe upały sprawiają, że zamiast sobotnich spacerów, Polacy częściej decydują się na wypoczynek pod dachem własnego domu lub mieszkania.
Nic dziwnego - wspomniane prognozy dotyczą temperatury w cieniu. Na pełnym słońcu może zrobić się dużo goręcej, o czym świadczą pomiary kamery termowizyjnej Polsat News. Reporter Filip Mikołajczak z samego rana udał się na bulwary wiślane, żeby sprawdzić, czy możemy dziś mówić o jakimkolwiek relaksie nad rzeką.
Upał w stolicy. Zmierzyliśmy temperaturę kamerą termowizyjną
- Są miejsca, które są naprawdę rozgrzane, choć wydawałoby się, że godzina bardzo wczesna. Powinno być przyjemnie, ale już jak stoimy parę minut, to faktycznie zaczyna doskwierać - przekonywał reporter Polsat News jeszcze przed godz. 8:00, wskazując, że z każdą kolejną godziną będzie coraz trudniej.
WIDEO: Upał w Warszawie. Zmierzyliśmy temperaturę kamerą termowizyjną
Dziennikarz przeprowadził pomiary betonowych płyt, z których składa się chodnik nad Wisłą. Ich temperatura sięgnęła 33 stopni C. Znacznie więcej kresek kamera termowizyjna wskazała przy dostępnych nieopodal czarnych, metalowych krzesłach - w tym przypadku mowa o aż 46 stopniach.
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Już w piątek Polsat News przeprowadzał pomiary w Warszawie - w niektórych miejscach odnotowano nawet 60 stopni C. Największe wartości zauważono jednak przy samochodach. - Wczoraj sprawdziliśmy do jakiej temperatury może rozgrzać się samochód, jego zewnętrzna strona - tam temperatura pokazywała nawet 125-130 stopni, więc bardzo niebezpiecznie. Samo oparcie się o ten samochód mogłoby być bardzo nieprzyjemne - zauważył Filip Mikołajczak.
Spacer podczas trwającego weekendu? To nie najlepszy pomysł
Reporter PN wskazuje, że jeśli chcemy wybrać się w ten weekend na spacer, najlepiej zrobić to jeszcze przed godz. 10:00. Należy również pamiętać o szczególnej ostrożności i ochronie.
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Wychodząc z domu upewnijmy się, że zastosowaliśmy krem z filtrem, chronimy swój wzrok okularami przeciwsłonecznymi z filtrem UV, mamy ze sobą nakrycie głowy i butelkę z wodą. - W takich warunkach łatwo nabawić się udaru - przestrzegał reporter.Czytaj więcej