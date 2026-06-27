Najwyższy stopień zagrożenia i alert RCB. Nadchodzi rekordowy upał

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, znacznej części zachodniopomorskiego, a także północy podlaskiego. Tam temperatura maksymalna w sobotę i poniedziałek wyniesie od 30 st. C do 34 st. C, a w niedzielę od 34 st. C do 37 st. C. W nocy termometry wskażą od 19 st. C do 23 st. C.

Natomiast na południu woj. dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego temperatura maksymalna w sobotę i niedzielę wyniesie od 30 st. C do 33 st. C, a w poniedziałek od 31 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą na tych terenach od 17 st. C do 22 st. C.

Nadchodzi rekordowy upał. IMGW wydał ostrzeżenia dla całej Polski

Ostrzeżenia IMGW zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 10:00 i potrwają do poniedziałku do godz. 20:00.

Ostrzeżenia III stopnia przed upałami Instytut wydał dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także dla znacznej części woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

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Na obszarze objętym ostrzeżeniami III stopnia słupki rtęci pokażą w sobotę od 33 st. C do 35 st. C, a w niedzielę i poniedziałek od 35 st. C do 39 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 st. C do 25 st. C.

Alerty te, podobnie jak ostrzeżenia II stopnia, będą obowiązywały od soboty od godz. 10:00 do poniedziałku do godz. 20:00.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega. Upał realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia

W związku z upałami alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" - alarmuje RCB.

Będzie on ważny na terenie całego kraju 27 i 28 czerwca.

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Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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ps / PAP