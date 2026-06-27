Koniec poszukiwań ofiar UPA w Puźnikach. "Trudna wiadomość"
Drugi etap poszukiwań ofiar UPA w Puźnikach zakończył się bez odnalezienia mogiły zamordowanych Polaków. Minister kultury Marta Cienkowska zapewnia, że to nie koniec ekshumacji i prace będą prowadzone nadal.
Minister kultury poinformowała o zakończeniu kolejnego etapu poszukiwań w ukraińskich Puźnikach. Prace prowadziła Fundacja "Wolność i Demokracja" we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Działania te wspierało Ministerstwo Kultury oraz Instytut Pamięci Narodowej.
"Tym razem nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar. To trudna wiadomość, ale nie zmienia naszego celu" - poinformowała Marta Cienkowska.
Zaznaczyła przy tym, że poszukiwania ofiar UPA na Wołyniu wymagają "cierpliwości i determinacji". Dodała również, że prace w Puźnikach będą kontynuowane w sierpniu. "Każda ofiara zasługuje na odnalezienie, imię i godny pochówek. Nie przestaniemy szukać" - zapewniła minister.
Ekshumacje w Ukrainie. Mogiły Polaków w Puźnikach
Wcześniej w Puźnikach odnaleziono mogiły 43 Polaków zamordowanych przez UPA. Na podstawie relacji świadków obecnie prace skupiają się na odnalezieniu grobu około 90 ofiar.
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Prace poszukiwawcze prowadzone są również w dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim. Będą prawdopodobnie kontynuowane w 2027 roku, w celu odnalezienia mogiły około 100 osób.
Zbrodnia na Wołyniu i ofiary UPA
W poniedziałek rozpoczął się drugi etap poszukiwań Polaków, zabitych przez ukraińskich nacjonalistów. To ofiary Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, których działania w czasie wojny na Wołyniu Instytut Pamięci Narodowej określa mianem ludobójstwa. Szacuje się, że w tym czasie zamordowano od 40 do 100 tysięcy Polaków.
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Od 2017 roku w Ukrainie funkcjonował zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar. Moratorium na poszukiwania władze Polski i Ukrainy podpisały w listopadzie 2024 roku.Czytaj więcej