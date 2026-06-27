Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na bieżąco publikuje pomiary temperatury wody na wybranych stacjach hydrologicznych. Najnowsze zestawienie pokazuje, że w części jezior woda ma już ponad 25 st.

Gdzie woda ma najwyższą temperaturę?

Po kąpiel bez tego nieprzyjemnego dreszczu przy wejściu do wody, trzeba jechać na pojezierza, a nie nad Bałtyk. Tak prezentuje się czołówka najcieplejszych jezior:

Jezioro Sławskie w Radzyniu (lubuskie) - 25,3 st. C

Jezioro Niesłysz w Przełazach (lubuskie) - 25,1 st. C

Jezioro Jeziorak w Iławie (warmińsko-mazurskie) - 24,0 st. C

Jezioro Dzierzgoń w Prabutach (pomorskie) - 23,8 st. C

Jezioro Sępoleńskie w Sępólnie Krajeńskim (kujawsko-pomorskie) - 23,8 st. C

Jezioro Bytyń Wielki w Nakielnie (zachodniopomorskie) - 23,7 st. C

Dwa najcieplejsze jeziora w kraju leżą w województwie lubuskim. Miłośnicy Mazur też nie powinni narzekać. W największym polskim jeziorze, Śniardwach, woda ma ok. 23,6 st. C.

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Nie ma co ukrywać, takie wartości na termometrze zachęcają do letniego pluskania się w wodzie. Należy jednak uważać. Obecna pogoda sprzyja wykwitom sinic, zatem przed weekendowym wypadem, lepiej sprawdzić aktualną mapą kąpielisk prowadzoną przez Główny Inspektorat Sanitarny na stronie: sk.gis.gov.pl.

A jak ciepły jest Bałtyk?

Morze pozostaje wyraźnie chłodniejsze od jezior, choć i tu jest spora różnica między kąpieliskami. Najcieplejszą wodę w Bałtyku odnotowano w Łebie (21,5 st. C) oraz w Dębkach (21,0 st. C). Powyżej 20 stopni było też w Pucku (20,1 st. C). Na drugim biegunie znalazł się Hel, z zaledwie 17,5 st.

Różnica między morzem a jeziorami jest więc odczuwalna. Nawet najcieplejszy odcinek Bałtyku był o blisko cztery stopnie chłodniejszy niż woda w Jeziorze Sławskim. Powodem jest to, że wody śródlądowe nagrzewają się szybciej i mocniej niż morze.

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Polskie jeziora się ocieplają

Woda w jeziorach jest z roku na rok cieplejsza. Trend ten dokumentuje praca Rajmunda Skowrona z 2009 roku, analizująca zmiany w latach 1961-2005: średnia roczna temperatura powierzchni jezior północnej Polski rosła w tempie rzędu 0,02-0,03 stopnia na rok.

Efektem jest wydłużający się sezon kąpielowy. Na cieplejszych pojezierzach kąpać można się dziś przez większą część lata. Według pracy Koźmińskiego i Michalskiej sezon z wodą powyżej 18 stopni trwa nawet do 100 dni.

Bibliografia:

R. Skowron, Temperatura wody w jeziorach północnej Polski jako wskaźnik zmian klimatu (2009).

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red. / polsatnews.pl