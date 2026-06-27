Gorąco było już w piątek, w sobotę dalej z nieba leje się żar, a w niedzielę i poniedziałek nadejdzie apogeum. Wówczas na przeważającej części kraju, w cieniu, prognozowane jest 35-38 stopni ciepła, a na zachodzie niewyobrażalne 41 stopni.

Polski Instytut Ekonomiczny oszacował, że w latach 2010-2019 fale upałów przyczyniły się w Polsce do śmierci ok. sześciu tys. osób. Z kolei według Instytutu Globalnego Zdrowia w Barcelonie (ISGlobal) w 2024 r. upały odebrały w Polsce życie 616 osobom, w większości kobietom i osobom starszym z chorobami przewlekłymi.

- Zmiana klimatu jest główną przyczyną coraz częstszych i bardziej gorących fal upałów, również tych występujących w Polsce. Wpływają one nie tylko na obniżenie samopoczucia czy koncentracji, ale również na masowe przedwczesne zgony, zwłaszcza u osób starszych cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego - poinformowała Weronika Michalak, dyrektorka organizacji non-profit HEAL Polska.

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Dlaczego seniorzy są szczególnie narażeni? Z wiekiem ludzkie ciało traci zdolność do sprawnej termoregulacji. U młodych nadmiar ciepła odprowadza pocenie, z kolei u osób starszych działa ono zdecydowanie wolniej. Na domiar złego słabnie też odczuwanie pragnienia. Łatwo przeoczyć moment, w którym organizm zaczyna się odwadniać.

Sytuację komplikują leki. Wielu seniorów przyjmuje preparaty zaburzające gospodarkę wodno-elektrolitową. Mowa o produktach moczopędnych, czy też na nadciśnienie. Nie należy jednak odkładać leków na własną rękę. Najlepiej porozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym odnośnie alternatywy lub zmian.

Chłód w domu to podstawa

Jak należy się chronić? Najważniejsze, by mieszkanie nie zamieniło się w piekarnik. Służby radzą, aby w ciągu dnia zamykać okna i zasłaniać je roletami lub żaluzjami, a wietrzyć dopiero nocą, gdy temperatura spada.

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W szczycie upału lepiej nie korzystać z piekarnika ani kuchenki, bo dodatkowo nagrzewają pomieszczenie. Jeśli w domu nie ma klimatyzacji, najgorętsze godziny warto spędzić w zacienionym pokoju albo w klimatyzowanym pomieszczeniu w przestrzeni publicznej.

Ubiór również ma znaczenie

Jeśli senior musi wyjść z domu w upalny dzień, powinien założyć lekką, przewiewną odzież z naturalnych tkanin w jasnych kolorach, nakrycie głowy oraz okulary z filtrem UV. Do tego konieczny jest również krem z filtrem, najlepiej z wysokim SPFem; 50. Dobrze też ograniczyć wysiłek fizyczny i zaplanować wyjścia poza godzinami największego skwaru.

MSWiA przypomina, że w ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe.

Picie i posiłki, ale z głową

NFZ zaleca picie dużej ilości wody, najlepiej niegazowanej oraz lekkie, regularne posiłki. Dobrym patentem jest picie małych łyków (2-3 na raz) co 15-20 minut, co pozwala na stopniowe nawadnianie. Dobrze sprawdzają się też owoce o dużej zawartości wody (np. arbuz). Warto ograniczyć alkohol i tłuste, ciężkostrawne dania.

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Osoby z chorobami serca lub nerek oraz przyjmujące leki moczopędne powinny ustalić z lekarzem, ile płynów mogą wypić. W ich przypadku szkodzić może zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża ilość wody.

Zareaguj zanim będzie za późno

Przegrzanie organizmu może nastąpić bardzo szybko. MZ wskazuje, że najczęstszymi objawami udaru cieplnego są:

skurcze mięśni

płytki oddech

gorąca i zaczerwieniona skóra

przyspieszone tętno

Osobie z udarem cieplnym może też towarzyszyć zmęczenie, silny ból i zawroty głowy, nudności, wysoka gorączka, a nawet utrata przytomności. W takiej sytuacji seniora trzeba przenieść w chłodne miejsce, a następnie schłodzić jego ciało.

Jeśli objawy nie ustępują, a z każdą chwilą jest coraz gorzej - należy bez wahania dzwonić pod numer alarmowy 112.

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red. / polsatnews.pl