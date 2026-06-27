O złym stanie budynku - jak podkreśla reporterka Polsat News Magdalena Pochwalska - mieszkańcy bloku przy ulicy Hirszfelda w Warszawie wiedzieli od dłuższego czasu. W ścianach pojawiły się głębokie pęknięcia. Osoby te miały zgłaszać swoje uwagi do spółdzielni, licząc na to, że lokale zastępcze zostaną im zapewnione z wyprzedzeniem.

Wbrew wszelkim nadziejom decyzja o tym, że mieszkańcy muszą opuścić swoje lokale, pojawiła się znienacka w piątek popołudniu. Na drzwiach do budynku wywieszony został komunikat spółdzielni, w którym czytamy, że wydana została decyzja ustna o opróżnieniu budynku.

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Sytuacja dotknęła 44 rodzin. Wśród osób, które nagle straciły dach nad głową, znaleźli się także seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz dzieci. Dodatkowo część rodzin posiada zwierzęta, co w wielu przypadkach uniemożliwia im zakwaterowanie w hotelu.

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Jeden z mieszkańców przekazał Polsat News, że sugestie spółdzielni były takie, aby zatrzymać się u znajomych lub na działce rekreacyjnej. - Ja nie mam działki. Znajomi mnie nie przyjmą z papugą i rybkami - powiedział.

Obawy wyrażają też inni lokatorzy. - Kiedy jest największa fala upałów w Polsce w historii, starym ludziom takim jak ja (...) każe się natychmiast wyjść, tak jak stoją - relacjonował inny mieszkaniec bloku.

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Blok, o którym mowa, zamieszkiwany jest przez wiele rodzin. Niektórzy żyli tam od lat 80. XX wieku. Jeszcze inni wprowadzili się niedawno. Teraz wszyscy zmagają się z tym samym dramatem - muszą opuścić swoje lokale, nawet jeżeli nie mają dokąd pójść.

Lokalni politycy twierdzą natomiast, że problem został rozwiązany. - Ci mieszkańcy, którzy nie mają gdzie się podziać, mogą wynająć pokój w hotelu - twierdzi radny dzielnicy Ursynów. - Spółdzielnia opłaci ten pokój, natomiast docelowo ta klatka ma zostać pilnie wyremontowana przez spółdzielnię, w związku z czym na pewno nie zakończy się to dziś czy jutro, ale będzie trwało przez co najmniej kilka miesięcy - ostrzegł.

Głębokie pęknięcia w ścianach. Blok z wadą konstrukcyjną

Budynek ma wadę konstrukcyjną, jest osadzony na iłach. Zdaniem mieszkańców sytuację dodatkowo pogorszyła budowa tunelu, który znajduje się nieopodal. W listopadzie ubiegłego roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał spółdzielni nakaz zastosowania stempli podtrzymujących stropy. W marcu bieżącego roku zapadła natomiast kolejna decyzja, która zobowiązała spółdzielnię do przeprowadzenia remontu w bloku w terminie do marca 2027 roku. W piątek PIB ogłosił, że budynek jest w stanie katastrofy budowlanej.

Na antenie Polsat News głos zabrał architekt i urbanista Radosław Gajda. - Wydaje się, że faktycznie tutaj reakcja (spółdzielni mieszkaniowej) jest nieco opóźniona. Wiemy, że pierwsze alarmowe sygnały ten budynek wysyłał (...) już w roku 2009. Pierwsza ekspertyza została zlecona w roku 2015, także to nie jest sprawa nowa i gwałtowna - powiedział.

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Architekt ocenił również, że nadzór budowalny zareagował "w ostatniej chwili", nakazując mieszkańcom opuszczenie lokali. - Skoro taka już gwałtowna decyzja została podjęta, to znaczy, że faktycznie przebywanie w tym budynku zagraża jego mieszkańcom - dodał.

Gajda zwrócił także, że budynek został wzniesiony w konstrukcji wielkopłytowej. - Wiadomo, że te konstrukcje są zaplanowane tak, że mogą przetrwać bardzo długo - zaznaczył, dodając, że tego typu bloki wymagają odpowiedniej konserwacji. - Najbardziej awaryjnym elementem w systemie wielkopłytowym jest łączenie nawet nie pomiędzy płytami, ale w ramach płyt. Te płyty są często trójwarstwowe - powiedział.

- Trzeba dbać o to, żeby ta zewnętrzna warstwa (...) się po prostu nie odspoiła od tego wnętrza - mówił, dodając, że o stanie budynku przy ul. Hirszfelda mogły w największej mierze zadecydować "błędy, które popełniono przy okazji budowy czy projektowania tego budynku w latach 80.".