Białoruski resort odpowiedzialny za leśnictwo wydał w komunikat, w którym informuje o wzmożonej ochronie przeciwpożarowej lasów. Wschodni sąsiad Polski ma czterostopniową skalę zagrożeń upałami. Najwyższa obowiązuje w obwodach homelskim i brzeskim.

W drugim, według stanu na sobotę rano, obowiązuje ograniczony terytorialnie zakaz wstępu do lasów. Ograniczenia wprowadzono w trzech rejonach: kobryńskim, żabineckim oraz leżącym przy granicy z Polską - brzeskim. Pomniejsze ograniczenia obowiązują niemal na terenie całego kraju - informuje państwowa białoruska agencja BiełTA.

"Należy spodziewać się utrzymania zakazów i ograniczeń wstępu do lasów na terenie całego kraju. Oznacza to zakaz wjazdu pojazdami prywatnymi na tereny leśne, a w przypadku wprowadzenia całkowitego zakazu - konieczność powstrzymania się również od spacerów" - podkreśla białoruskie Ministerstwo Leśnictwa.

Białoruś zakazuje wstępu do lasów. Kraj walczy z upałami

O aktualnych ograniczeniach resort informuje na dedykowanej stronie internetowej z interaktywną mapą. BiełTA przekazała apel ekspertów, którzy proszą obywateli o regularne sprawdzanie dostępnych tam informacji. Ponadto z komunikatami o ograniczeniach można zapoznać się w lokalnych agencjach leśnych.

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Ministerstwo wskazuje też, że zespoły przeznaczone do gaszenia pożarów oraz brygady jednostek leśnych zostały postawione w stan podwyższonej gotowości, który ma umożliwić natychmiastową reakcję w razie pożarów.

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jk / polsatnews.pl