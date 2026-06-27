Atak nożownika w Małopolsce. Napastnik zatrzymany po obławie

Polska Paweł Sekmistrz / ag / polsatnews.pl

Zatrzymano ok. 20-letniego mężczyznę, który w trakcie domowej awantury miał zaatakować nożem 48-latka, a następnie uciec do lasu - przekazała policja w rozmowie z Polsat News. Do zdarzenia doszło w Łękawicy, nieopodal Wadowic (woj. małopolskie). W akcji poszukiwawczej wykorzystano m.in. psy tropiące i drony.

Niebieskie światła sygnalizacyjne na dachu radiowozu policyjnego z napisem POLICJA.
Polsat News
Policja zaatakowała podejrzanego o atak z nożem

Jak wyjaśniła w rozmowie z Interią podkom. Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w sobotę o godz. 6:30 służby otrzymały wezwanie do domowej awantury w Łękawicy (pow. wadowicki). W jej trakcie ok. 20-letni mężczyzna miał ugodzić nożem 48-latka.

Dramatyczny finał domowej awantury. Nożownik schwytany przez policję

Na miejsce przybyło pogotowie, które przetransportowało poszkodowanego do szpitala. Był przytomny. - Na ten moment nie wiemy, w jakim jest stanie - przekazała przedstawicielka krakowskiej policji.

 

- Napastnik miał się oddalić z miejsca zdarzenia i udać na teren kompleksu leśnego - przekazała podkom. Szelichiewicz.

 

ZOBACZ: Groził Karolowi Nawrockiemu. Zatrzymano obywatela Ukrainy

 

Zorganizowano obławę, w czasie której wykorzystano psy tropiące, drony, a także śmigłowiec. Sprawcy poszukiwało kilkudziesięciu funkcjonariuszy.

 

Widzisz ważne wydarzenie? Prześlij informację, zdjęcie lub film na naszą wrzutnię!

 

Podejrzany został zatrzymany przed godz. 12:00. Jak przekazała Interii podkom. Szelichiewicz, napastnika wypatrzyła załoga policyjnego śmigłowca. 

WIDEO: "Ujawnimy pełną listę". Polityk PiS odgraża się ws. "saloniku VIP"
Czytaj więcej
ŁĘKAWICAMAŁOPOLSKIENOŻOWNIKPOLSKA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 