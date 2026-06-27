Jak wyjaśniła w rozmowie z Interią podkom. Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w sobotę o godz. 6:30 służby otrzymały wezwanie do domowej awantury w Łękawicy (pow. wadowicki). W jej trakcie ok. 20-letni mężczyzna miał ugodzić nożem 48-latka.

Dramatyczny finał domowej awantury. Nożownik schwytany przez policję

Na miejsce przybyło pogotowie, które przetransportowało poszkodowanego do szpitala. Był przytomny. - Na ten moment nie wiemy, w jakim jest stanie - przekazała przedstawicielka krakowskiej policji.

- Napastnik miał się oddalić z miejsca zdarzenia i udać na teren kompleksu leśnego - przekazała podkom. Szelichiewicz.

ZOBACZ: Groził Karolowi Nawrockiemu. Zatrzymano obywatela Ukrainy

Zorganizowano obławę, w czasie której wykorzystano psy tropiące, drony, a także śmigłowiec. Sprawcy poszukiwało kilkudziesięciu funkcjonariuszy.

Widzisz ważne wydarzenie? Prześlij informację, zdjęcie lub film na naszą wrzutnię!

Podejrzany został zatrzymany przed godz. 12:00. Jak przekazała Interii podkom. Szelichiewicz, napastnika wypatrzyła załoga policyjnego śmigłowca.