Mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wyjaśniła w rozmowie z polsatnews.pl, że służby otrzymały materiał zawierający opublikowaną w sieci rozmowę, podczas której paść miały groźby wobec głowy państwa polskiego.

- Po otrzymaniu informacji o publikowanych treściach policjanci kryminalni natychmiast ustalili miejsce pobytu tego mężczyzny - wskazała przedstawicielka policji, dodając, że podejrzanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.

Groził Karolowi Nawrockiemu śmiercią. 36-letni Ukrainiec zatrzymany

- Policjanci kryminalni zatrzymali wczoraj 36-letniego mężczyznę, który za pośrednictwem internetu publicznie kierował groźby pod adresem prezydenta Polski - usłyszeliśmy od mł. asp. Baran.

ZOBACZ: Nawrocki rekordzistą sondażu. Takiego wyniku jeszcze nie było

W sobotę mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. W momencie naszej rozmowy z rzeczniczką KMP w Zielonej Górze, prokurator zapoznawał się już z aktami sprawy. - Prawdopodobnie 36-latek usłyszy zarzut znieważenia konstytucyjnego organu RP w związku z kierowaniem gróźb wobec prezydenta RP - wyjaśniła mł. asp. Baran.

Widzisz ważne wydarzenie? Prześlij informację, zdjęcie lub film na naszą wrzutnię!

Działanie stanowi naruszenie art. 226 KK. Grozi za nie grzywna lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat.