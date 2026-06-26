Portal Zero opisał w piątek przypadek pana Piotra - sygnalisty i byłego pracownika Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Jak ustalili dziennikarze, w kwietniu 2025 roku mężczyzna był jednym z pracowników ZDM wyznaczonych do ubezpieczania samochodów zajętych w ramach przepadku mienia. Problem tkwił w tym, że w sprawie aut nie było jeszcze wyroków sądu.

Sygnalista z warszawskiego ZDM. Zgłosił nieprawidłowości, stracił pracę

Pracownicy mieli poprosić, by polecenie służbowe przekazać im na piśmie, jednak otrzymali odmowę. Jeszcze w tym samym miesiącu - jak ustalił portal Zero - pan Piotr zgłosił dyrektorowi ZDM podejrzenie marnotrawienia miejskich pieniędzy. To jednak nie poskutkowało, a ponadto mężczyzna miał następnie doświadczać represji za odmowę wykonania polecenia, w tym uszczuplenia dodatków motywacyjnych.

W październiku pan Piotr napisał m.in. do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z oficjalnego służbowego adresu mailowego, prosząc go o pomoc - opisał portal Zero. Pod koniec tego samego miesiąca wypełnił zgłoszenie sygnalizacyjne w urzędzie miasta, a w listopadzie Trzaskowski na piśmie przyznał mu status sygnalisty.

ZOBACZ: Afera w Szpital Południowym. Minister zdrowia zabrała głos

Sygnalistom przysługuje ochrona prawna, w tym zabezpieczenie przed działaniami odwetowymi. Jednakże dwa miesiące później pan Piotr został zwolniony z pracy. "Jako powód wskazana jest utrata zaufania do pracownika" - ustalili dziennikarze.

Oświadczenie m.st. Warszawy. "Zdarza się, że pracownicy nadużywają statusu sygnalisty"

Jak ustaliła reporterka Polsat News Katarzyna Pyssa, prokuratura będzie sprawdzała, dlaczego procedura ochrony sygnalistów nie zadziałała. Historia pana Piotra została ujawniona dzień po tym, jak Rafał Trzaskowski przedstawiał informacje dotyczące afery w Szpitalu Południowym podczas sesji rady Warszawy. Prezydent miasta apelował i zachęcał, by zgłaszać wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości w spółkach publicznych czy urzędach.

Jesteś świadkiem czegoś ważnego? Prześlij informację, zdjęcie lub film na naszą wrzutnię!

Na stronie internetowej Warszawy opublikowano oświadczenie w reakcji na doniesienia portalu Zero w sprawie sygnalisty z ZDM. Przedstawiciele miasta przekazali, że wszystkie okoliczności dotyczące Zarządu Dróg Miejskich, sygnalizowane przez pana Piotra, zostały wyjaśnione. "Dotyczyły one rozbieżności w interpretacji przepisów prawa dotyczących ubezpieczenia przejmowanych wraków pojazdów. Stawiane przez pana Piotra zarzuty nie potwierdziły się" - napisano.

Jednocześnie w oświadczeniu zwrócono uwagę, iż "czasami zdarza się, że pracownicy nadużywają statusu sygnalisty, aby chronić się przed ryzykiem zwolnienia z pracy". "Dlatego ochrona sygnalistów nie ma charakteru bezwzględnego" - dodano.

ZOBACZ: Szpital Południowy wyłączony z rejestru umów. "Dlaczego akurat takie wyróżnienie?"

Miasto sprecyzowało również, że pracodawcą pana Piotra był Zarząd Dróg Miejskich, który podjął decyzję o rozwiązaniu umowy, a w uzasadnieniu wskazano osiem nieprawidłowości niezwiązanych z jego działalnością jako sygnalisty. Zwolniony mężczyzna odwołał się do sądu pracy. Jeśli sąd uzna zwolnienie za niezgodne z prawem, Urząd Miasta - jak deklaruje - ma wyciągnie konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych.

Z kolei ZDM oświadczyło: "Decyzja o wypowiedzeniu umowy o pracę związana była z nieprawidłowym wykonywaniem przez pracownika obowiązków służbowych. ZDM, podejmując decyzję o wypowiedzeniu umowy panu Piotrowi, nie miał wiedzy, że pracownik został objęty ochroną sygnalisty przez jakąkolwiek inną instytucję".

Pełnomocnik sygnalisty zapowiedział złożenie wniosku do prokuratury

Pełnomocnikiem pana Piotra jest Bartosz Lewandowski, prawnik Zbigniewa Ziobry i Mariusza Romanowskiego w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Mecenas skomentował medialne ustalenia, krytykując prezydenta Warszawy.

"Jeśli pan prezydent Rafał Trzaskowski mówi, że sygnaliści w Warszawie mają oficjalne formy zgłaszania nieprawidłowości, a dr Emil Jędrzejewski (sygnalista w sprawie Szpitala Południowego - red.) mógł wykorzystać tę ścieżkę, to na przykładzie widać, jak działa to w praktyce" - napisał na platformie X.

"W imieniu pana Piotra (...) składam do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 55 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów z uwagi na podjęcie w warszawskich ratuszu tzw. działań odwetowych wobec mojego klienta" - dodał mecenas Lewandowski.

Sytuacja sygnalisty oburzyła również część polityków. W piątek radni PiS Damian Kowalczyk i Christian Młynarek weszli do siedziby Zarządu Dróg Miejskich z kontrolą. Jak tłumaczyli, chcieli m.in. zapytać dyrektora ZDM, dlaczego przepisy ustawy o ochronie sygnalistów nie są respektowane.