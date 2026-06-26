Stan wyjątkowy na Krymie. Rosjanie przyznają, że sytuacja jest trudna

Świat

Władze Krymu i Sewastopola wprowadziły stan wyjątkowy. Półwysep zmaga się z brakiem paliw i energii elektrycznej po atakach ukraińskich dronów.

Budynek z kopułą objęty dymem, z którego wydobywa się ogień. Na pierwszym planie widoczne są wozy strażackie i drabiny.
AP/Michaił Razwożajew w Telegramie
Ostrzelany budynek w Sewastopolu. Zdjęcie z 10 czerwca

Wspólnie z gubernatorem Sewastopola Michaiłem Razwożajewem podjąłem decyzję o podpisaniu dekretów wprowadzających stan wyjątkowy - ogłosił wskazany przez Rosjan szef nielegalnie okupowanego Krymu Siergiej Aksjonow.

 

- Decyzja ta została podjęta przede wszystkim w celu usprawnienia kwestii gospodarczych. Ramy prawne stanu wyjątkowego umożliwiają szybką realizację zadań związanych z zapewnieniem stabilnego funkcjonowania wszystkich sektorów kluczowych dla systemów podtrzymywania życia ludności - wskazał polityk.

 

Stan wyjątkowy na Krymie obowiązuje od piątku od godz. 13.00.

Stan wyjątkowy na Krymie. Problem z energią i paliwami

Razwożajew w swoim komunikacie wskazał na trudną sytuację związaną z dostawami energii. - Prowadzimy prace naprawcze. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych 24 godzin zasilanie w Sewastopolu zostanie w pełni przywrócone - podkreślił.

 

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Półwysep zmaga się z problalmi w dostępie do energii oraz paliw w wyniku ataków ukraińskich dronów. Jak informowaliśmy wcześniej, na Krymie ograniczono sprzedaż na stacjach benzynowych. Paliwa mogą obecnie nabywać jedynie instytucje państwa.

 

Jak wskazuje agencja UNIAN, ukraińskie drony atakowały główną stację elektroenergetyczną w Sewastopolu siedmiokrotnie.

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Jakub Krzywiecki / mjo / polsatnews.pl
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