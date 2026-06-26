Półtoraroczne dziecko zostało we wtorek znalezione nieprzytomne w przegrzanym samochodzie. Jak podaje portal Euronews, jeden z rodziców najprawdopodobniej zapomniał o zaprowadzeniu go do przedszkola, spiesząc się do pracy. W piątek przedstawiciele szpitala poinformowali, że życia młodego pacjenta nie udało się uratować.

Fala upałów. We Francji zginęło czworo dzieci

To czwarty taki zgon we Francji w tym tygodniu - w czasie, gdy przez Europę przetacza się fala upałów, grożąca rekordowo wysokimi temperaturami.

Na początku tygodnia życie stracił trzylatek z Paryża. Chłopca odnaleziono martwego w samochodzie po tym, jak zatrzasnął się w nim z powodu aktywacji zamka dziecięcego. Kolejne zdarzenie dotyczyło dzieci w wieku dwóch i czterech lat, które również zginęły z powodu przegrzania w samochodzie pozostawionym na parkingu.

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Bezpośredni wpływ promieniowania słonecznego to jednak nie wszystko. Francuska minister sportu Marina Ferrari poinformowała w piątek, że co najmniej 55 osób w całym kraju utonęło, szukając ulgi od wysokich temperatur. - Wczoraj wieczorem mieliśmy 55 ofiar, ale obawiamy się, że sytuacja może się pogorszyć - powiedziała.

Upały w Polsce - co robić? Komunikat MSWiA

Polska także mierzy się z falą upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) utrzymał w piątek ostrzeżenia II i III stopnia (najwyższe) dla całego kraju. Temperatura w ciągu dnia w sobotę może wynieść od 31 st. C na wschodzie do 37 st. w zachodnich województwach, a w niedzielę nawet 41 st. C.

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Do odbiorców na terenie całej Polski rozesłano alert RCB: "Uwaga! Jutro i pojutrze (27/28.06) prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież".

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że służby pozostają w gotowości do reagowania na zagrożenie życia i zdrowia osób narażonych na upały. "Apelujemy o słuchanie komunikatów służb i odpowiedzialne zachowanie w przestrzeni publicznej oraz troskę o najbardziej narażonych" - zaznaczono w komunikacie.