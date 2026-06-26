W czerwcu powróciło zjawisko El Niño - ostrzega NASA. To naturalne zjawisko, które polega na utrzymywaniu się wyższych niż zwykle temperatur w strefie równikowej Oceanu Spokojnego. Pojawia się nieregularnie, co dwa do siedmiu lat.

Przekłada się na zaburzenia globalnych rozkładów ciśnienia, wiatrów i opadów, a konsekwencji wywołuje anomalie pogodowe.

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Amerykańska agencja powołuje się na dane ze swojej satelity Sentinel-6 Michael Freilich. "W tym miesiącu wskazywały, że zjawisko nadal się nasila" - czytamy w komunikacie z 18 czerwca.

NASA ostrzega. Wielka fala na Pacyfiku

Podstawą analizy jest wykrycie olbrzymiej fali, nazywaną przez naukowców falą Kelvina, która sygnalizuje wyższą temperaturę wody, bo ogrzewając się, woda potrzebuje więcej miejsca. Fala rozciąga się na setki kilometrów i w niektórych punktach wzdłuż równika podniosła poziom morza o ponad 15 centymetrów.

An El Niño will likely arrive later in the year, according to sea level data from Sentinel-6 Michael Freilich. The satellite—which measures the height of the entire ocean every 10 days—captured a swell of warm water hundreds of miles wide in the Pacific Ocean off the coast of… pic.twitter.com/8olthcBjEJ — NASA Earth (@NASAEarth) May 27, 2026

Wydaje się, że to niewiele, ale skala zjawiska jest tak duża, że bezsprzecznie zostało w NASA zidentyfikowane jako El Niño.

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"Zjawisko może mieć rozległe skutki. Zazwyczaj przynosi wilgotniejsze warunki w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych oraz suszę w krajach zachodniego Pacyfiku, takich jak Indonezja i Australia" - przestrzega amerykańska agencja.

El Niño najczęściej ma swój początek w drugiej połowie i pod koniec roku, a w kolejnym najbardziej widoczne są jego skutki.

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jk / mjo / polsatnews.pl