Rząd wraca z dopłatami do wakacji, ale na nowych zasadach. Dodatkowe 600 zł

Jak tłumaczy resort w opisie programu, inicjatywa ma "pomóc odbudować potencjał turystyczny obszarów przygranicznych" i przyciągnąć do nich turystów. Rząd liczy, że wesprze tym branżę turystyczną w regionach "dotkniętych pośrednimi skutkami wojny w Ukrainie".

"Czek Turystyczny". Kto może zakwalifikować się do programu?

Na czek turystyczny mogą liczyć dwie grupy osób. Z programu skorzystają seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia oraz osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.

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Dopłata w wysokości od 300 do 600 zł nie trafi jednak na konto ani do ręki. Czek nie będzie podlegał wymianie na gotówkę i będzie można wykorzystać go tylko raz. Zamiast przelewu uczestnik dostanie indywidualny kod, który poda przy rezerwacji w obiekcie biorącym udział w programie.

Trzeba zostać na dłużej

Samo zakwalifikowanie się nie wystarczy. Dopłatę będzie można wykorzystać wyłącznie na nocleg obejmujący minimum dwie doby w obiekcie biorącym udział w programie, a rezerwację trzeba zrobić samodzielnie. Czeki mają być realizowane od 1 września do 30 listopada 2026 roku.

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Jak odebrać czek? Nie ma jeszcze dokładnych informacji. Na ten moment wiadomo, że kod będzie generowany przez specjalną stronę internetową lub aplikację, która zweryfikuje uprawnienia i wygeneruje indywidualny numer. Czeki będą wydawane w trzech turach, a na realizację każdego z nich uczestnik dostanie 7 dni.

Pilotaż na razie tylko w czterech województwach

Jak przekazał wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, pierwsza odsłona programu zostanie uruchomiona w czterech województwach położonych przy wschodniej granicy Polski: lubelskim, podkarpackim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.

- Moim marzeniem jest, żeby taki czek był w każdym regionie Polski, docelowo. Żeby w niskich stanach turystycznych była taka oferta. I była oferta dla rodzin z kartą wielkiej rodzin i dla seniorów - dodał Raś w rozmowie z Radiem ZET.

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Na realizację programu ministerstwo planuje przeznaczyć 6 mln zł brutto. Do 27 czerwca 2026 r. trwa nabór hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych chętnych do udziału, a szczegółowe zasady i regulamin mają zostać opublikowane w kolejnych miesiącach.

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red. / polsatnews.pl