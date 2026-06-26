Najbliższy weekend ma upłynąć pod znakiem intensywnego słońca i narastającego upału. Już w piątek temperatura miejscami może sięgnąć 34-35 st. C, a w sobotę na zachodzie kraju wzrosnąć do 37-38 st. C.

Kulminacja fali gorąca prognozowana jest na niedzielę. Według najnowszych prognoz na zachodzie Polski temperatura może lokalnie osiągnąć nawet 42 st. C. W centrum kraju spodziewane jest 38-40 st. C, a na wschodzie od 36 do 38 st. C.

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Tak wysokie wartości oznaczałyby możliwość zbliżenia się do historycznego rekordu temperatury w Polsce. Ten padł w 1921 roku i wyniósł 40,2 st. C.

Służby w gotowości przed falą upałów. IMGW ostrzega

W związku z prognozami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się odprawa z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministrów, wojewodów oraz komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Resort przekazał, że służby potwierdziły gotowość do reagowania i niesienia pomocy. MSWiA apeluje o śledzenie komunikatów oraz odpowiedzialne zachowanie, szczególnie wobec osób najbardziej narażonych na skutki wysokich temperatur.

"Ze względu na podwyższone ryzyko pożarów strażacy - w porozumieniu z leśnikami - prowadzą wzmożony monitoring lasów i innych miejsc szczególnie zagrożonych pożarem. Strażacy pozostają w pełnej gotowości bojowej, by zdławić ewentualny ogień w zarodku. PSP apeluje, by nie używać ognia w lasach - przy tak wysokiej temperaturze i wysokiej suchości ściółki zagrożenie pożarowe jest szczególne " - podkreślono w komunikacie na stronie rządu.

Niebezpieczne mogą być także noce. Miejscami temperatura ma nie spadać poniżej 22-25 st. C. Tak zwane noce tropikalne utrudniają regenerację organizmu i zwiększają ryzyko odwodnienia, przegrzania oraz pogorszenia stanu zdrowia.

☀️⚠️🔺 Zgodnie z najnowszymi prognozami meteorologicznymi do Polski napływa bardzo gorąca masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. W najbliższych dniach nastąpi dalsze nasilenie fali upałów, obejmującej stopniowo niemal cały kraj. ☀️⚠️🔺



👉 Na piątek prognozowana jest… pic.twitter.com/2M7AWdXf5B — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 26, 2026

Z mapy IMGW wynika, że ostrzeżenia przed upałem obejmują niemal cały kraj. Najwyższy, trzeci stopień, wydano dla zachodniej części Polski, gdzie prognozowane są najbardziej ekstremalne temperatury.

W pozostałych regionach obowiązują alerty drugiego stopnia - obejmują m.in. liczne powiaty w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W wielu miejscach obowiązują do sobotniego poranka.

Instytut zapowiada jednak, że to nie koniec. Zasięg ostrzeżeń ma być rozszerzany, a od soboty IMGW przewiduje również alerty trzeciego stopnia. Najwyższe ostrzeżenia mają objąć przede wszystkim zachód i północny zachód kraju, gdzie prognozowane są szczególnie wysokie temperatury.

Pogoda nie odpuści. Po upale mogą nadejść gwałtowne burze

Spokojna i słoneczna aura nie utrzyma się długo. Od niedzieli wieczorem, a następnie w poniedziałek, od północnego zachodu ma przemieszczać się front atmosferyczny.

Na styku bardzo gorącego i chłodniejszego powietrza mogą rozwijać się gwałtowne burze. Prognozowane są intensywne opady deszczu, grad oraz bardzo silne porywy wiatru. Lokalnie mogą powstawać superkomórki burzowe, a synoptycy nie wykluczają nawet punktowego wystąpienia trąb powietrznych.

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IMGW wydał już ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Instytut zapowiada, że na bieżąco będzie monitorował sytuację i w razie potrzeby publikował kolejne alerty.

We wtorek temperatura ma zacząć spadać przede wszystkim na zachodzie kraju, gdzie prognozowane jest około 25-26 st. C. Na wschodzie i południu nadal może jednak utrzymywać się upał przekraczający 30 st. C.