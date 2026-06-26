Pożar w Poznaniu. Ogień strawił miejski autobus
W Poznaniu spłonął autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Jak przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Kamil Witoszko, pożar udało się opanować. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.
Do pożaru doszło przy ulicy Serbskiej, w pobliżu sklepu Decathlon. Straży otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 7.30.
- Na miejsce dojechały trzy jednostki, ugasiły pożar. Akcja trwała około pół godziny - przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Kamil Witoszko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Pożar autobusu w Poznaniu. Służby ustalą przyczyny
Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Pasażerowie zostali wcześniej ewakuowani.
ZOBACZ: Pożar na Pomorzu. W Charnowie płonęła fabryka aerozoli, zarządzono ewakucję
Mł. bryg. Kamil Witoszko przekazał nam, że na razie nie są znane przyczyny pożaru. Wiadomo jednak, że autobus miał tradycyjny napęd.Czytaj więcej