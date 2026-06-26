Pożar w Poznaniu. Ogień strawił miejski autobus

Polska

W Poznaniu spłonął autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Jak przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Kamil Witoszko, pożar udało się opanować. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.

Widok z góry na płonący autobus na ulicy Serbskiej w Poznaniu, w tle budynki i drzewa. Po prawej stronie ujęcie z perspektywy ulicy, na którym widać strażaka gaszącego autobus.
Instagram/poznanmoment
Pożar autobusu MPK przy ulicy Serbskiej w Poznaniu

Do pożaru doszło przy ulicy Serbskiej, w pobliżu sklepu Decathlon. Straży otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 7.30.

 

- Na miejsce dojechały trzy jednostki, ugasiły pożar. Akcja trwała około pół godziny - przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Kamil Witoszko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

 

 

 

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Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Pasażerowie zostali wcześniej ewakuowani.

 

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Mł. bryg. Kamil Witoszko przekazał nam, że na razie nie są znane przyczyny pożaru. Wiadomo jednak, że autobus miał tradycyjny napęd.

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jk / mjo / polsatnews.pl
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