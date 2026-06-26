Do pożaru doszło przy ulicy Serbskiej, w pobliżu sklepu Decathlon. Straży otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu około godziny 7.30.

- Na miejsce dojechały trzy jednostki, ugasiły pożar. Akcja trwała około pół godziny - przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Kamil Witoszko z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Pożar autobusu w Poznaniu. Służby ustalą przyczyny

Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Pasażerowie zostali wcześniej ewakuowani.

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Mł. bryg. Kamil Witoszko przekazał nam, że na razie nie są znane przyczyny pożaru. Wiadomo jednak, że autobus miał tradycyjny napęd.

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jk / mjo / polsatnews.pl