Potężne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Efekty zarejestrowano także w Polsce

O bilansie ofiar i poszkodowanych w Caracas oraz pobliskim stanie La Guaira poinformował wenezuelski minister zdrowia Carlos Alvarado. Eksperci wskazują jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie wyższy. Amerykańska służba geologiczna USGS oceniła, że zginąć mogło nawet kilka tysięcy osób.

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W rejestrze jednej z nieoficjalnych stron gromadzących zgłoszenia o zaginionych było ponad 36 tys. osób. Alvarado dodał, że największą liczbę zabitych i rannych potwierdzono w stanie La Guaira. Władze określiły ten region jako obszar klęski żywiołowej. Zawaleniu uległo tam ponad 100 budynków.

Wenezuela. Wstrząs odnotowano także w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny poinformował, że wstrząsy zostały wykryte także w Polsce. Urządzenia pomiarowe w miejscowościach Hołowno (pow. parczewski) oraz Dziwie (pow. Kolski) odnotowały wstrząs o magnitudzie 7,2 oraz 7,5. Komunikat informuje, iż pierwsze wystąpienia fal sejsmicznych wystąpiły ok. 12 minut od momentu zdarzenia. Polskie urządzenia zlokalizowane są ok. 9 tys. km od epicentrum.

Państwowy Instytut Geologiczny Fragment zapisu przedstawiający wstrząs ziemi w Wenezueli zarejestrowany przez urządzenia pomiarowe w Hołownie

USA wydało decyzję o częściowym zniesieniu sankcji finansowych nałożonych na Wenezuelę. Do października Wenezuela będzie zwolniona na wszystkie transakcje związane z pomocą w usuwaniu skutków kataklizmu. Wiele państw zaoferowało także swoją pomoc - do kraju miał trafić pakiet pomocy z USA, Kataru oraz Hiszpanii. Pomoc nadesłał także Meksyk i Salwador.

Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Nie żyje ponad 230 osób

Amerykańskie Dowództwo Południowe (SOUTHCOM) ogłosiło, że wysyła siły wojskowe do pomocy w usuwaniu skutków trzęsienia. Według komunikatu w operacji mają wziąć udział między innymi okręty i samoloty transportowe. Departament Stanu USA informował o przeznaczeniu 150 mln dolarów na wsparcie dla Wenezueli oraz wysłaniu do tego kraju specjalistycznych ekip ratowniczych.

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Wstrząsy nastąpiły w środę ok. godz. 18 miejscowego czasu (o północy ze środy na czwartek czasu polskiego) na północy kraju. USGS podała, że były to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze (w promieniu ok. 250 km od epicentrum) od początku XX wieku. W całej północnej Wenezueli w ciągu ostatniego 100-lecia odnotowano jedynie pięć trzęsień ziemi o magnitudzie 7.0 lub większej.