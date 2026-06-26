Pogoda napisze historię na nowo. Rekord gorąca w poważnych opałach
Afrykański gorąc zalewa nasz kraj. O ile duszno i upalnie zrobi się w większości kraju już w piątek, to w weekend pogoda stanie się wręcz nie do wytrzymania. Największym zagrożeniem będą ekstremalne upały, ale potem dojdą do tego groźne burze z gradobiciem oraz wichurami do 90 km/h. Przez trzy dni z rzędu większość Polski może być zakryta czerwonymi ostrzeżeniami.
- W piątek upały obejmą większość kraju i przyniosą temperatury dochodzące do 34 st. C na zachodzie
- Od soboty napłynie więcej gorącego powietrza z Afryki, przynosząc temperatury do 38 st. C, a miejscami nawet wyższe
- Prognozowane są rekordowe temperatury, zbliżające się do 40 st. C, szczególnie w niedzielę i poniedizałek
- Od niedzieli do Polski oprócz upałów dotrą burze z gradem i silnym wiatrem, tworząc niebezpieczne warunki pogodowe
Upał w piątek opanował praktycznie cały kraj. W ciągu dnia jedynie na północy temperatury będą nieco niższe: w centrum i na południu będzie powyżej 30 st. C, a najcieplejszym rejonem będzie zachodnia część kraju, gdzie termometry pokażą miejscami do 33-34 st. C - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pogoda wypełniona słońcem. Upał bez kompromisów
Ponieważ wyż Hartmut wciąż kontroluje pogodę w naszej części Europy, w piątek wszędzie będzie słonecznie i spokojnie, z minimalnym zachmurzeniem i bez żadnych opadów deszczu.
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W większości Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia z powodu upałów.
Najnowsze prognozy potwierdzają, że prawdziwe apogeum gorąca nastąpi w weekend i na początku przyszłego tygodnia. To właśnie wtedy musimy się przygotować na najwyższe temperatury nie tylko w tym roku, ale też od wielu dziesięcioleci, a być może nawet najwyższe w historii naszego kraju.
Uderzenie gorąca w całym kraju. Poczujemy się jak w Afryce
Od soboty do Polski bezpośrednio będzie napływać gorące powietrze z północnej Afryki. Zrobi się ekstremalnie gorąco, i to w całym kraju.
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Wszędzie będzie słonecznie, nie ma też żadnych szans na złagodzenie upału, bo nie spadnie nawet kropla deszczu, a wiatr wszędzie będzie słaby. Tylko na Półwyspie Helskim i na Podhalu temperatury będą nieco niższe i wyniosą 26-28 st. C.
We wszystkich innych miejscach zapanuje dojmujący upał: od 31 st. C na północnym wschodzie, około 34 w centrum do nawet 37-38 st. C lokalnie na zachodzie. Miejscami może być nawet jeszcze nieco goręcej.
Na sobotę, ale też na resztę weekendu i poniedziałek synoptycy IMGW planują wydanie czerwonych ostrzeżeń przed upałem. To najwyższy możliwy rodzaj alertu. Tego rodzaju ostrzeżenia swoim zasięgiem obejmą większość Polski, a najdłużej utrzymają się na zachodzie i w centrum.
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W pozostałych rejonach obowiązywać mają ostrzeżenia drugiego stopnia.
To będzie najgorętszy dzień w 2026 roku, ale szybko straci to miano. Kolejne dwa dni zapowiadają się bowiem na jeszcze bardziej upalne, ale też dodatkowo burzowe.
Rekord może się nie utrzymać. Coraz bliżej 40 stopni
Koniec tego tygodnia i początek kolejnego będą najgorętszym okresem w ostatnich dekadach. Rekord gorąca utrzymuje się od ponad stu lat: jak dotąd najcieplej było 29 lipca 1921 roku w Prószkowie pod Opolem. Było wtedy 40,2 st. C. W niedzielę ten rekord będzie bardzo zagrożony.
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Niedzielny upał na zachodzie może osiągnąć najwyższe w naszej historii rozmiary. Tam temperatury mogą podskoczyć do około 39 st. C, jednak lokalnie możliwe będą wartości w okolicach 40 st. C. W centrum również będzie wyjątkowo gorąco: około 36 st. C, zaś na północy 31.
Druga połowa weekendu będzie bardzo męcząca nie tylko z powodu ekstremalnych upałów. Miejscami aura zacznie się bowiem psuć. Na północnym zachodzie zaczną gromadzić się ciemne chmury i z czasem pojawią się przelotne deszcze, a także burze z gradem. Burze przyniosą także wichury osiągające w porywach do 80 km/h.
Tak pogoda, która wymiesza potężny upał z niebezpiecznymi burzami, powtórzy się również kolejnego dnia.
Upał i burze w jednym dniu. Pogoda bardziej niebezpieczna
Początek przyszłego tygodnia przyniesie kolejne komplikacje pogodowe. Strefa opadów deszczu i burz rozszerzy się na dużą część Polski. Spokojnie powinno być na południowym wschodzie, wschodzie i miejscami w centrum.
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W reszcie kraju trzeba będzie uważać na przelotny deszcz i burze z lokalnym gradem. W trakcie tych burz porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 90 km/h. Pomarańczowe ostrzeżenia przed burzami mają zostać wydane dla całej zachodniej połowy Polski.
Niebezpieczna aura nie sprawi, że zrobi się chłodniej. Upał znowu osiągnie wartości zbliżone do rekordowych, tym razem głównie w centrum. Tam eksperci spodziewają się wartości w okolicach 38 st. C, jednak miejscami trzeba się liczyć z tym, że termometry pokażą około 40 st. C.
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Upalnie będzie niemal w całej Polsce: od 30 st. C na północnym wschodzie, około 34 za zachodzie do 37 st. C na południowym wschodzie. Tylko nad samym Bałtykiem i północnym zachodzie może być kilka stopni poniżej progu upału.
Gorąco będzie nie tylko za dnia. W weekendową noc na zachodzie i miejscami w centrum temperatury nie spadną poniżej 24 st. C, co oznacza noc tropikalną, i to bardzo ciepłą.
Temperatury stopniowo będą opadać w kolejnych dniach i możliwe, że upał odpuści mniej więcej w połowie przyszłego tygodnia, przynajmniej w większości regionów. W tym czasie lokalnie mogą się jeszcze pojawiać przelotne opady deszczu i burze.Czytaj więcej