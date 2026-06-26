Upał w piątek opanował praktycznie cały kraj. W ciągu dnia jedynie na północy temperatury będą nieco niższe: w centrum i na południu będzie powyżej 30 st. C, a najcieplejszym rejonem będzie zachodnia część kraju, gdzie termometry pokażą miejscami do 33-34 st. C - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda wypełniona słońcem. Upał bez kompromisów

Ponieważ wyż Hartmut wciąż kontroluje pogodę w naszej części Europy, w piątek wszędzie będzie słonecznie i spokojnie, z minimalnym zachmurzeniem i bez żadnych opadów deszczu.

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W większości Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia z powodu upałów.

Najnowsze prognozy potwierdzają, że prawdziwe apogeum gorąca nastąpi w weekend i na początku przyszłego tygodnia. To właśnie wtedy musimy się przygotować na najwyższe temperatury nie tylko w tym roku, ale też od wielu dziesięcioleci, a być może nawet najwyższe w historii naszego kraju.

Uderzenie gorąca w całym kraju. Poczujemy się jak w Afryce

Od soboty do Polski bezpośrednio będzie napływać gorące powietrze z północnej Afryki. Zrobi się ekstremalnie gorąco, i to w całym kraju.

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Wszędzie będzie słonecznie, nie ma też żadnych szans na złagodzenie upału, bo nie spadnie nawet kropla deszczu, a wiatr wszędzie będzie słaby. Tylko na Półwyspie Helskim i na Podhalu temperatury będą nieco niższe i wyniosą 26-28 st. C.

We wszystkich innych miejscach zapanuje dojmujący upał: od 31 st. C na północnym wschodzie, około 34 w centrum do nawet 37-38 st. C lokalnie na zachodzie. Miejscami może być nawet jeszcze nieco goręcej.

Na sobotę, ale też na resztę weekendu i poniedziałek synoptycy IMGW planują wydanie czerwonych ostrzeżeń przed upałem. To najwyższy możliwy rodzaj alertu. Tego rodzaju ostrzeżenia swoim zasięgiem obejmą większość Polski, a najdłużej utrzymają się na zachodzie i w centrum.

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W pozostałych rejonach obowiązywać mają ostrzeżenia drugiego stopnia.

IMGW Z powodu ekstremalnych upałów przez cały weekend oraz w poniedziałek w zdecydowanej większości kraju mają obowiązywać ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia

To będzie najgorętszy dzień w 2026 roku, ale szybko straci to miano. Kolejne dwa dni zapowiadają się bowiem na jeszcze bardziej upalne, ale też dodatkowo burzowe.

Rekord może się nie utrzymać. Coraz bliżej 40 stopni

Koniec tego tygodnia i początek kolejnego będą najgorętszym okresem w ostatnich dekadach. Rekord gorąca utrzymuje się od ponad stu lat: jak dotąd najcieplej było 29 lipca 1921 roku w Prószkowie pod Opolem. Było wtedy 40,2 st. C. W niedzielę ten rekord będzie bardzo zagrożony.

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Niedzielny upał na zachodzie może osiągnąć najwyższe w naszej historii rozmiary. Tam temperatury mogą podskoczyć do około 39 st. C, jednak lokalnie możliwe będą wartości w okolicach 40 st. C. W centrum również będzie wyjątkowo gorąco: około 36 st. C, zaś na północy 31.

WXCHARTS Niedziela może się okazać najgorętszym dniem w naszej historii. Na zachodzie może być około 40 st. C

Druga połowa weekendu będzie bardzo męcząca nie tylko z powodu ekstremalnych upałów. Miejscami aura zacznie się bowiem psuć. Na północnym zachodzie zaczną gromadzić się ciemne chmury i z czasem pojawią się przelotne deszcze, a także burze z gradem. Burze przyniosą także wichury osiągające w porywach do 80 km/h.

WXCHARTS W niedzielę oprócz upału pojawią się burze - nadejdą z północnego zachodu

Tak pogoda, która wymiesza potężny upał z niebezpiecznymi burzami, powtórzy się również kolejnego dnia.

Upał i burze w jednym dniu. Pogoda bardziej niebezpieczna

Początek przyszłego tygodnia przyniesie kolejne komplikacje pogodowe. Strefa opadów deszczu i burz rozszerzy się na dużą część Polski. Spokojnie powinno być na południowym wschodzie, wschodzie i miejscami w centrum.

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W reszcie kraju trzeba będzie uważać na przelotny deszcz i burze z lokalnym gradem. W trakcie tych burz porywy wiatru mogą dochodzić nawet do 90 km/h. Pomarańczowe ostrzeżenia przed burzami mają zostać wydane dla całej zachodniej połowy Polski.

WXCHARTS W poniedziałek burze z wichurami pojawią się na kolejnych terenach

Niebezpieczna aura nie sprawi, że zrobi się chłodniej. Upał znowu osiągnie wartości zbliżone do rekordowych, tym razem głównie w centrum. Tam eksperci spodziewają się wartości w okolicach 38 st. C, jednak miejscami trzeba się liczyć z tym, że termometry pokażą około 40 st. C.

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Upalnie będzie niemal w całej Polsce: od 30 st. C na północnym wschodzie, około 34 za zachodzie do 37 st. C na południowym wschodzie. Tylko nad samym Bałtykiem i północnym zachodzie może być kilka stopni poniżej progu upału.

WXCHARTS Afrykański żar zalewa Polskę. poniedziałek najgoręcej będzie w centrum i na wschodzie

Gorąco będzie nie tylko za dnia. W weekendową noc na zachodzie i miejscami w centrum temperatury nie spadną poniżej 24 st. C, co oznacza noc tropikalną, i to bardzo ciepłą.

Temperatury stopniowo będą opadać w kolejnych dniach i możliwe, że upał odpuści mniej więcej w połowie przyszłego tygodnia, przynajmniej w większości regionów. W tym czasie lokalnie mogą się jeszcze pojawiać przelotne opady deszczu i burze.