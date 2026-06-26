- Co najmniej od trzech lat alarmowano mnie, że w tym szpitalu dzieje się źle - relacjonował Paweł Lech w piątkowym wydaniu programu "Debata Gozdyry".

Według radnego chodziło m.in. o narastające zadłużenie placówki. Radny wskazał, że na koniec 2024 roku miało ono wynosić 11 mln zł, a w kolejnym roku wzrosnąć do 17 mln zł.

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Samorządowiec twierdzi również, że do szpitala miały trafić osoby związane wcześniej z inną warszawską placówką, która - jak mówił - doprowadzona została do upadku. Wspomniał o budynku szpitala przy ul. Solnej, który obecnie ma stać pusty.

Radny zaznaczył, że wielokrotnie informował miejskie władze odpowiedzialne za ochronę zdrowia o sygnałach napływających od pracowników. Przełomem miał być list, w którym zatrudnieni opisali 20 punktów dotyczących działania placówki. Wśród zarzutów wymieniano m.in. możliwe zatrudnianie osób "na słupa" oraz przypadki podwójnych etatów.

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- Jeśli porównać te sprawy ze Szpitalem Południowym, są one dużo bardziej złe i szkodliwe - ocenił Lech. Dodał, że zawiadomienia w tej sprawie miały zostać skierowane do prokuratury. Jak przekazał, z informacji otrzymanych w ostatnich dniach wynika, że w szpitalu pojawili się funkcjonariusze CBA. Podkreślił, że liczy na pełne wyjaśnienie sprawy.

Pytany przez prowadzącą Agnieszkę Gozdyrę o szczegóły nieprawidłowości, radny wskazywał także na zarzuty dotyczące mobbingu oraz konkursów na stanowiska. Jak mówił, jeden z nich miał być formalnie zgodny z prawem, lecz warunki określono w taki sposób, by ograniczyć możliwość udziału potencjalnym kandydatom.