Papież Leon XIV z apelem do kardynałów. "Potrzebuję waszego wsparcia"

- Potrzebne jest wasze doświadczenie, wasza mądrość duszpasterska, wasza znajomość Kościołów i narodów, które zostały wam powierzone. Liczę na was - oświadczył Leon XIV w inauguracyjnym przemówieniu w Auli Pawła VI. - Potrzebuję waszego wsparcia, mocnego, wyraźnego i publicznego - dodał.

- Potrzebuję czuć, że wspieracie mnie jak bracia. Proszę więc, abyście towarzyszyli mi nie tylko w tych dniach pracy, ale także w codziennej służbie na rzecz komunii Kościoła powszechnego. Pomóżcie mi słuchać tego, co pojawia się w Kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie ignorować trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę - mówił papież.

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Zwracając się do kardynałów mówił także o potrzebie "waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności". Dodał, że szczera rada jest zawsze aktem komunii. Zauważył, że wielu kardynałów pochodzi z krajów naznaczonych przez wojnę, przemoc, polaryzację społeczną i religijną.

Papież Leon o wojnie. "Nigdy nie jest błogosławiona przez Boga"

Zdaniem Leona XIV "liczne formy konfliktu, dominacji i pęknięć przenikają społeczeństwa". Podkreślił, że uświadomienie sobie tego jest obowiązkiem wszystkich i dlatego konieczna jest w Kościele refleksja nad jego misją w każdym kontekście. Homilia, którą wygłosił papież w Bazylice Świętego Piotra dotyczyła "daru pokoju w jedności".

- Napięcia międzynarodowe i konflikty poważnie ranią rodzinę ludzką. A jednak nie brakuje inicjatyw i doświadczeń - przeciwnie, mnożą się one w Kościele i na świecie - przypominających o poszanowaniu godności ludzkiej, sprawiedliwości, prawa, po prostu tego, co ludzkie - podkreślił.

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Leon XIV ocenił, że "wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie, choćby nawet wyposażone w hipertechnologiczną broń".

- Pokój jest obowiązkiem sprawiedliwości, ponieważ jesteśmy jedną rodziną ludzką - dodał.

Uczestnicy konsystorza siedzą w Auli Pawła VI przy okrągłych stołach, co ma ułatwić dyskusje. Pierwsza sesja rozpoczęła się pod hasłem "W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię?”. Otworzyło ją rozważanie biblijne wygłoszone przez metropolitę krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia.