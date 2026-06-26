Ośmiolatek utonął w zalewie. Był pod opieką nietrzeźwego ojca

O godz. 18:40 w czwartek do Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu ośmiolatka, który przebywał nad zalewem w Zwoleniu.

Tragedia nad zalewem w Zwoleniu. Nie żyje 8-latek

- Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy wspólnie ze strażakami oraz innymi osobami rozpoczęli poszukiwania zarówno w wodzie, jak i na lądzie – powiedziała asp. Katarzyna Słyk.

Dziecko zostało wyłowione z wody po ok. pół godzinie od zgłoszenia. Mimo akcji ratunkowej prowadzonej przez ratowników medycznych i strażaków oraz zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, życia 8-letniego chłopca nie udało się uratować.

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Na miejscu tragedii zostały wykonane czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Jak przekazała policja, gdy doszło do tragedii, na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Według ustaleń funkcjonariuszy, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad pół promila alkoholu.

W ubiegłym roku na terenie działania garnizonu mazowieckiej policji doszło do 19 utonięć (8 w okresie wakacyjnym). Od początku 2026 roku utonęło sześć osób - w czwartek utonął także 87-letni mężczyzna. Do tragedii doszło w Grabinie koło Płocka na jeziorze Górskim.

Tragiczny bilans utonięć. W czerwcu zginęło ponad 30 osób

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Korzystajmy wyłącznie z miejsc do tego przeznaczonych i strzeżonych, przestrzegajmy obowiązujących zakazów oraz nigdy nie pozostawiajmy dzieci bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i rozwagi" - wskazano w komunikacie KPP w Zwoleniu.

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W czwartek (przed tragedią w Zwoleniu) policja poinformowała, że w czerwcu w Polsce utonęło 30 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaapelowało do Polaków o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Do wody nie należy wchodzić, jeżeli znajdujemy się pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Odczekać powinniśmy także bezpośrednio po spożyciu posiłku.

RCB rekomenduje też, aby nie wbiegać do wody, jeżeli jest się rozgrzanym. Pływać należy jedynie w wyznaczonych miejscach. W przypadku strzeżonych kąpielisk trzeba bezwzględnie przestrzegać poleceń ratownika. Wystrzegać należy się skoków "na główkę", szczególnie jeśli dane kąpielisko jest dla nas nowe.

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jp / polsatnews.pl