Serwis Axios przekazał, że podpisany dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z nich jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych, w ramach których armia izraelska wycofa się z niewielkich obszarów na południu Libanu, które obecnie zajmuje, a na ich miejscu zostanie rozmieszczona armia libańska.

Porozumienie ramowe podpisane. Izrael ma wycofać wojska z Libanu

Celem negocjacji jest zakończenie walk między Izraelem a wspieranymi przez Iran bojownikami Hezbollahu. Ambasador Libanu Nada Moawad i jej izraelski odpowiednik Yechiel Leiter podpisali trójstronny dokument ze Stanami Zjednoczonymi w Departamencie Stanu w Waszyngtonie.

- Dziś zrobiliśmy pierwszy krok na drodze, która bez wątpienia będzie trudna, ale ważna, niezbędna i konieczna - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio przed podpisaniem umowy.

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Strony nie poinformowały o szczegółach umowy ramowej i nie wskazały, czym jej zapisy będą się różnić od tych zawartych w porozumieniu o zawieszeniu broni z 16 kwietnia, które poprzedziło kilka rund rozmów izraelsko-libańskich prowadzonych pod auspicjami USA.

- Podpisane dziś trójstronne porozumienie stanowi pierwszy krok na drodze do przywrócenia libańskiej suwerenności i integralności terytorialnej, zapewnienia trwałego i ostatecznego zaprzestania działań wojennych, umożliwienia naszemu narodowi powrotu do swojej ziemi oraz zapewnienia wszystkim Libańczykom życia w pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie - powiedziała Moawad.

Leiter pochwalił Moawad za to, że "negocjowała jak lwica". - W ramach tego trójstronnego porozumienia ramowego, opartego na wynikach, Iran odpada, Hezbollah odpada, a otwiera się droga do pokoju między Izraelem a Libanem – powiedział.

Cytowani przez agencję Reutera przedstawiciele Hezbollahu przekazali, że grupa nie zamierza stosować się do porozumienia zawartego przez libańskie władze.

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polsatnews.pl / Reuters