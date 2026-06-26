Przełom w negocjacjach. Trzy kraje podpisały porozumienie

Świat

Izrael, Liban i USA podpisały porozumienie ramowe, mające wyznaczać drogę do zawarcia w przyszłości pełnego porozumienia pokojowego - poinformował sekretarz stanu USA Marco Rubio. Umowa została zawarta po czterodniowych negocjacjach w Waszyngtonie. Według ustaleń, izraelska armia ma się wycofać z Libanu.

Grupa mężczyzn i jedna kobieta w garniturach stoi za stołem, na którym dwie osoby podpisują dokumenty. Na stole znajdują się tabliczki z napisami "ISRAEL", "UNITED STATES" i "LEBANON". W tle powiewają flagi Izraela, Stanów Zjednoczonych i Libanu.
AP/Kevin Wolf
Podpisano trójstronne porozumienie ramowe

Serwis Axios przekazał, że podpisany dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z nich jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych, w ramach których armia izraelska wycofa się z niewielkich obszarów na południu Libanu, które obecnie zajmuje, a na ich miejscu zostanie rozmieszczona armia libańska.

Porozumienie ramowe podpisane. Izrael ma wycofać wojska z Libanu

Celem negocjacji jest zakończenie walk między Izraelem a wspieranymi przez Iran bojownikami Hezbollahu. Ambasador Libanu Nada Moawad i jej izraelski odpowiednik Yechiel Leiter podpisali trójstronny dokument ze Stanami Zjednoczonymi w Departamencie Stanu w Waszyngtonie.

 

- Dziś zrobiliśmy pierwszy krok na drodze, która bez wątpienia będzie trudna, ale ważna, niezbędna i konieczna - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio przed podpisaniem umowy.

 

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Strony nie poinformowały o szczegółach umowy ramowej i nie wskazały, czym jej zapisy będą się różnić od tych zawartych w porozumieniu o zawieszeniu broni z 16 kwietnia, które poprzedziło kilka rund rozmów izraelsko-libańskich prowadzonych pod auspicjami USA.

 

- Podpisane dziś trójstronne porozumienie stanowi pierwszy krok na drodze do przywrócenia libańskiej suwerenności i integralności terytorialnej, zapewnienia trwałego i ostatecznego zaprzestania działań wojennych, umożliwienia naszemu narodowi powrotu do swojej ziemi oraz zapewnienia wszystkim Libańczykom życia w pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie - powiedziała Moawad.

 

Leiter pochwalił Moawad za to, że "negocjowała jak lwica". - W ramach tego trójstronnego porozumienia ramowego, opartego na wynikach, Iran odpada, Hezbollah odpada, a otwiera się droga do pokoju między Izraelem a Libanem – powiedział.

 

Cytowani przez agencję Reutera przedstawiciele Hezbollahu przekazali, że grupa nie zamierza stosować się do porozumienia zawartego przez libańskie władze.

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polsatnews.pl / Reuters
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