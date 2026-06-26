Informację o śmierci Iwanowa podała rosyjska federacja koszykarska, której zmarły był honorowym prezesem. Doniesienia potwierdził później Kreml.

"Władimir Putin złożył rodzinie i bliskim Siergieja Iwanowa najszczersze kondolencje z powodu jego śmierci" - przekazano w komunikacie.

Przyczyny śmierci polityka są nieznane.

Nie żyje Siergiej Iwanow. Był bliskim współpracownikiem Putina

Jak przypomina agencja Reutera, Iwanow przyczynił się do ukształtowania postsowieckiego systemu bezpieczeństwa Rosji i nadzorował siły zbrojne w pierwszych latach prezydentury Putina. Był ministrem obrony m.in. podczas drugiej wojny czeczeńskiej. Stanowisko objął w 2001 roku, stając się pierwszym cywilem na tym stanowisku w historii nowożytnej Rosji.

Wpływy Iwanowa wzrosły jeszcze bardziej w 2005 r., kiedy został mianowany wicepremierem, a następnie pierwszym wicepremierem w 2007 r., co na krótki czas umieściło go w gronie głównych kandydatów do zastąpienia Putina na stanowisku prezydenta, gdy ten musiał ustąpić po dwóch kadencjach.

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Putin ostatecznie wybrał na swojego następcę Dmitrija Miedwiediewa, natomiast Iwanow pozostał na stanowisku wicepremiera, a później został szefem prezydenckiej administracji. W 2016 roku został mianowany specjalnym wysłannikiem prezydenta zajmującym się kwestiami ochrony środowiska i transportu. Ta zmiana została powszechnie zinterpretowana jako degradacja.

W czasach ZSRR był funkcjonariuszem KGB, następnie Federalnej Służby Bezpieczeństwa.