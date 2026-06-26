Nawrocki rekordzistą sondażu. Takiego wyniku jeszcze nie było

54,8 proc. ankietowanych w sondażu IBRiS na zlecenie Onetu wskazało, że darzy Karola Nawrockiego zaufaniem. Spośród nich 23,8 proc. "zdecydowanie ufa" prezydentowi, a 31 proc. "raczej ufa". W porównaniu z wynikami majowego badania głowa państwa notuje w tym kontekście wzrost o 8,4 pkt proc.

Sondaż zaufania do osób publicznych. Karol Nawrocki na pierwszym miejscu

Do tej pory rekordzistą w zakresie zaufania społeczeństwa względem polityków był Szymon Hołownia, który w styczniu 2024 r. osiągnął wynik 54,4 proc. Brak zaufania wobec Nawrockiego deklaruje 39,3 proc. - 30,5 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie ufam", a 8,8 proc. "raczej nie ufam".

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Drugie miejsce w sondażu zaufania przypadło Radosławowi Sikorskiemu. Zaufanie względem szefa resortu dyplomacji deklaruje 42,6 proc. respondentów, co w porównaniu z majowym badaniem oznacza minimalny spadek o 0,1 pkt proc. Z kolei 51 proc. ankietowanych wskazało, że nie darzy wicepremiera zaufaniem, przy czym 34,1 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie ufam".

Premier Donald Tusk uplasował się na trzeciej pozycji. 38,1 proc. respondentów darzy szefa rządu zaufaniem, z czego 23,3 proc. stanowią odpowiedzi "zdecydowanie ufam". Znacznie przeważają jednak głosy przeciwne. Brak zaufania wobec Tuska zadeklarowało 57,6 proc. ankietowanych, a 46,5 proc. z nich wybrało opcję "zdecydowanie nie ufam".

Spadek notowań Rafała Trzaskowskiego. Pokłosie sprawy Szpitala Południowego?

Tuż za podium znaleźli się kolejno marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, poseł PiS Mateusz Morawiecki oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Uwagę zwraca wynik następnego na liście Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy cieszy się o 5,6 pkt proc. mniejszym zaufaniem Polaków w porównaniu z sondażem z maja.

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Portal zaznacza, że ankieterzy zbierali odpowiedzi respondentów niedługo po ujawnieniu pierwszych nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, wokół którego narosły liczne kontrowersje. Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że obecnie włodarza stolicy darzy zaufaniem 32,5 proc. badanych.

Spadek podobnego rzędu notuje Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji zebrał 5,1 proc. mniej odpowiedzi pozytywnych niż w maju. W czerwcu było to 29,9 proc. wskazań. Pierwszą dziesiątkę zamykają prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 19-21 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.