Nowy bilans ofiar przekazała w piątek p.o. prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Jeszcze w nocy z czwartku na piątek ministerstwo zdrowia informowało o 235 zabitych. - Będziemy ratować osoby, które utknęły pod gruzami. Pracujemy nad tym bez wytchnienia - powiedziała Rodriguez.



Najbardziej dotknięte katastrofą są okolice Caracas oraz nadmorski stan La Guaira. Według relacji Reutersa w samej La Guaira zawaliło się co najmniej 100 budynków, w tym wysokie bloki mieszkalne. Mieszkańcy i ratownicy przeszukują gruzy, często używając gołych rąk i prowizorycznych narzędzi.

Dwa wstrząsy w odstępie 39 sekund. Setki osób mogą być pod gruzami

Do trzęsień doszło w środę wieczorem czasu lokalnego, około 160 km na zachód od Caracas. Pierwszy wstrząs miał magnitudę 7,2. Zaledwie 39 sekund później nastąpiło silniejsze trzęsienie o magnitudzie 7,5.

Amerykańska służba geologiczna USGS określiła pierwszy wstrząs jako poprzedzający główne trzęsienie, a drugi jako główny. Epicentra znajdowały się w pobliżu Yumare, a ogniska wstrząsów były stosunkowo płytkie: około 20 km dla pierwszego oraz około 10 km dla drugiego.

Według USGS oba zdarzenia wywołały bardzo silne, miejscami gwałtowne drgania gruntu. Agencja oceniła zagrożenie na najwyższym poziomie alarmowym, wskazując na wysokie prawdopodobieństwo rozległych zniszczeń i dużej liczby ofiar.

ZOBACZ: Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Budynki waliły się jak domki z kart

Władze informują, że ponad 200 osób zostało zlokalizowanych pod zawalonymi budynkami. Zniszczonych lub poważnie uszkodzonych ma być około 250 obiektów, a pomoc potrzebna jest tysiącom rodzin. Reuters podał, że lista osób poszukiwanych przekroczyła 50 tys. wpisów, choć nie oznacza to, że wszystkie te osoby są ofiarami katastrofy.

Według danych przytaczanych przez hiszpańskie media, poszkodowanych zostało co najmniej 2227 rodzin, a osiem szpitali odnotowało zniszczenia; część placówek musiała zostać ewakuowana.

Pomoc z zagranicy rusza do Wenezueli

Do kraju zaczęły docierać zagraniczne zespoły ratownicze i pomoc humanitarna. W działaniach mają uczestniczyć m.in. ekipy z Meksyku, Salwadoru, Hiszpanii, Kolumbii, Niemiec i Szwajcarii. Stany Zjednoczone zadeklarowały 150 mln dolarów pomocy oraz wsparcie dla operacji ratunkowych i uszkodzonego lotniska w Maiquetii.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji szacuje, że skutki trzęsień mogły dotknąć nawet 6,76 mln osób.

ZOBACZ: Potężne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Efekty zarejestrowano także w Polsce

USGS podała, że były to najsilniejsze wstrząsy na tym obszarze (w promieniu około 250 km od epicentrum) od początku XX wieku. W całej północnej Wenezueli w ciągu ostatniego stulecia odnotowano jedynie pięć trzęsień ziemi o magnitudzie 7,0 lub większej.

Jednocześnie to najtragiczniejsze trzęsienie ziemi w nowożytnej historii Wenezueli. Reuters przypomina, że dotychczas za najbardziej śmiercionośne uchodziło trzęsienie z 1967 roku, w którym zginęło 240 osób.