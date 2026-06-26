Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" rozmowa z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Błaszczakiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, polsatnews.pl i Interii.

Podinspektor Michał Aleksandrowicz, naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP, siedzi przed ekranem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Mariusz Błaszczak w "Gościu Wydarzeń"

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

 

W drugiej części programu gościem będzie podinspektor Michał Aleksandrowicz, naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.

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jp / polsatnews.pl
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