Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" rozmowa z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Mariuszem Błaszczakiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, polsatnews.pl i Interii.
Mariusz Błaszczak w "Gościu Wydarzeń"
Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.
W drugiej części programu gościem będzie podinspektor Michał Aleksandrowicz, naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.Czytaj więcej