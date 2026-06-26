Lody za "czerwony pasek". Lodziarnia w Pszczynie podtrzymuje tradycję

Pani Jola, właścicielka lodziarni "Pod Dębem" w Pszczynie, rozdaje lody uczniom, które otrzymały świadectwo z czerwonym paskiem od ponad 20 lat. Lodziarnia miała otworzyć się o godz. 10, jednak już pół godziny wcześniej kolejka była na tyle duża, że właścicielka zdecydowała o wcześniejszym otwarciu lokalu.

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- Każde dziecko, które przyjdzie do godziny 20, otrzyma małego loda z polewą. Oczywiście musi okazać świadectwo. Taka jest u mnie tradycja - mówi pani Jola w rozmowie z reporterką Polsat News Dominiką Orzeł.

Pszczyna. Lód za "czerwony pasek". Słynna lodziarnia podtrzymuje tradycję

Lodziarnia "Pod Dębem" zyskała ogólnopolską rozpoznawalność po tym, jak do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło zgłoszenie wskazujące, że rozdawanie lodów tylko dzieciom z wyróżnionym świadectwem to dyskryminacja. RPD wysłał pismo do właścicielki, w którym prosi o zaprzestanie stosowania takich praktyk. Zdaniem rzeczniczki, takie działania faktycznie mogą być dyskryminujące.

Uczniowie, których reporterka Polsat News zapytała byli zgodni: to dobra praktyka. - Co roku są tutaj ogromne kolejki, a w tym roku kolejki będą podwójnie duże. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i powinniśmy ją wspierać - mówi Wojeciech. Jego kolega Oliwier dodaje, że tego typu akcje mogą być motywacją.

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- Moje rodzeństwo ma świadectwa z czerwonymi paskami i mogą przyjść odebrać deser. To dobra nagroda. W szkole dostają książki, tutaj mogą dostać loda. Nie ma w tym nic złego moim zdaniem - mówi z kolei Maja.

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bp / mjo / polsatnews.pl