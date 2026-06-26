Janusz Majcherek w programie "Najważniejsze pytania"

Polska

W programie "Najważniejsze pytania" Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak będą rozmawiać z prof. Januszem Majcherkiem, socjologiem i filozofem. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.

Dwie osoby stojące obok siebie na tle z napisem "Najważniejsze pytania?"
Polsat News
Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak - prowadzący program "Najważniejsze pytania"

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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jp / polsatnews.pl
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