Janusz Majcherek w programie "Najważniejsze pytania"
Polska
W programie "Najważniejsze pytania" Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak będą rozmawiać z prof. Januszem Majcherkiem, socjologiem i filozofem. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.
Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak - prowadzący program "Najważniejsze pytania"
Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.Czytaj więcej