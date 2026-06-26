W kwietniu Mateusz Morawiecki poinformował o założeniu stowarzyszenia "Rozwój Plus", co doprowadziło do eskalacji napięcia między członkami frakcji w PiS. Sprzeciw wobec tego ruchu wyrażał również Jarosław Kaczyński. Lista gości zaplanowanego na 31 lipca wydarzenia, jak czytamy w "Newsweeku", nie uwzględnia prezesa partii.

Wydarzenie "Rozwój Plus plus Wy". Jarosław Kaczyński bez zaproszenia

Do uczestnictwa w spotkaniu mieli zostać zaproszeni członkowie stowarzyszenia Morawieckiego, a każdy z nich został poproszony, by do końca czerwca zaproponować około 30 osób wartych dopisania do listy gości. Nazwiska mają znaleźć się na dołączonym do zaproszenia formularzu, ale z zastrzeżeniem, że przynajmniej dziesięć z nich powinno być osobami w młodym wieku.

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"Każde zgłoszenie ma znaczenie. To od nas zależy, jak liczne, silne i różnorodne będzie to wydarzenie. Pokażmy, że potrafimy nie tylko mówić o zmianach, ale także gromadzić wokół nich ludzi. Do dzieła! Zbudujmy razem wydarzenie, o którym będzie głośno w całej Polsce" - mobilizuje Morawiecki.

Kolejne stowarzyszenie w PiS. "Chcemy pokazać, że się nie boimy"

Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego nie jest jedynym, które powstało w ostatnim czasie z inicjatywy polityków PiS. 9 czerwca o utworzeniu swojego stowarzyszenia - "Po Pierwsze Polska" - poinformował poseł Jacek Sasin.

"Naszą misją jest wzmacnianie jedności naszej partii, aktywne wspieranie kampanii prof. Przemysława Czarnka oraz wypracowywanie rozwiązań programowych, które otworzą Polsce i Polakom drogę do bezpiecznej i pomyślnej przyszłości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości" - przekazał Sasin we wpisie zamieszczonym na platformie X. Wskazał również, że członkowie stowarzyszenia deklarują "pełną lojalność" wobec partii oraz jej prezesa.

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Osoba z otoczenia Morawieckiego, na której relację powołuje się "Newsweek", twierdzi, że kwestia wydarzenia "Rozwój Plus plus Wy" nie została omówiona z kierownictwem partii. - Chcemy pokazać, że się nie boimy. Jarosław Kaczyński ani Jacek Sasin, który też ma swoje stowarzyszenie, nas nie wystraszyli. Przeciwnie - będziemy aktywni - wskazał cytowany przez gazetę polityk. Jak stwierdziło kolejne źródło, "Rubikon został już przekroczony. Nie możemy się wycofać z rozwijania stowarzyszenia".