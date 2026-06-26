Fala upałów paraliżuje Francję. Dochodzi do "punktu krytycznego"
Francuskie szpitale odczuwają ekstremalnie wysokie temperatury. Szef paryskiej policji przyznał, że sytuacja dochodzi do punktu krytycznego. Władze miasta starają się wprowadzić rozwiązania mające na celu pomoc mieszkańcom w trudnym okresie. "The Guardian" szacuje, że ok. 2/3 Francuzów mieszka w strefach najwyższego zagrożenia.
Fale upałów coraz bardziej zagrażają mieszkańcom Francji. Minister minister sportu, młodzieży i aktywności społecznych Marina Ferrari poinformowała, że z powodu w ciągu ostatnich dni utonęło już 55 osób. - Obawiamy się, że ta liczba może się zwiększyć - mówiła, zwracając uwagę, że do większości wypadków doszło na nielegalnych kąpieliskach.
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Nadmiar pracy mają także francuskie szpitale. - Dochodzimy do punktu krytycznego - ostrzegł szef paryskiej policji Patrice Faure cytowany przez "The Guardian". Dodał, że wprowadzonych zostanie szereg przepisów, które będą miały na celu odciążenie szpitali. Jednym z tych przepisów będzie zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (poza kawiarniami i restauracjami z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu), poczynając od południa w piątek do soboty rano.
W Paryżu prefektura policji zapowiedziała, że nie jest wykluczone odwołanie niektórych wydarzeń, takich jak marsz równości, który miał się odbyć w sobotę. Do tej pory anulowano imprezę biegową We Run, na której oczekiwano kilka tysięcy ludzi
Francja. Ekstremalne upały paraliżują służbę zdrowia. "Punkt krytyczny"
Minister zdrowia Francji, Stephanie Rist poinformowała natomiast, że w samym Paryżu odnotowano cztery razy więcej zatrzymań akcji serca w ciągu 24 godzin, niż w pozostałych okresach roku. Podkreśliła, że narażeni są także młodzi ludzie. Co więcej, z powodu pozostawienia w nagrzanym samochodzie zginęło troje dzieci.
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Paryż stara wspierać mieszkańców - podczas wydarzeń publicznych nie sprzedaje się alkoholu, część szkół zawiesiła nauczanie, a parki pozostają otwarte przez całą dobę. Z powodu upałów swoją działalność ograniczyły dwie najpopularniejsze paryskie atrakcje - wieża Eiffela oraz Luwr. Zamknięte zostały także dwa reaktory atomowe, które oddawały zbyt dużo ciepłej wody.
Temperatury w Paryżu osiągnęły 40,9 st. C. w środę, oraz blisko 40 st. C. w czwartek. Ponad 44 miliony Francuzów mieszka w stefach, w których ogłoszono najwyższy stan zagrożenia wysoką temperaturą.Czytaj więcej