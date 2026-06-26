Fala upałów paraliżuje Francję. Dochodzi do "punktu krytycznego"

Fale upałów coraz bardziej zagrażają mieszkańcom Francji. Minister minister sportu, młodzieży i aktywności społecznych Marina Ferrari poinformowała, że z powodu w ciągu ostatnich dni utonęło już 55 osób. - Obawiamy się, że ta liczba może się zwiększyć - mówiła, zwracając uwagę, że do większości wypadków doszło na nielegalnych kąpieliskach.

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Nadmiar pracy mają także francuskie szpitale. - Dochodzimy do punktu krytycznego - ostrzegł szef paryskiej policji Patrice Faure cytowany przez "The Guardian". Dodał, że wprowadzonych zostanie szereg przepisów, które będą miały na celu odciążenie szpitali. Jednym z tych przepisów będzie zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (poza kawiarniami i restauracjami z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu), poczynając od południa w piątek do soboty rano.

W Paryżu prefektura policji zapowiedziała, że nie jest wykluczone odwołanie niektórych wydarzeń, takich jak marsz równości, który miał się odbyć w sobotę. Do tej pory anulowano imprezę biegową We Run, na której oczekiwano kilka tysięcy ludzi

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Minister zdrowia Francji, Stephanie Rist poinformowała natomiast, że w samym Paryżu odnotowano cztery razy więcej zatrzymań akcji serca w ciągu 24 godzin, niż w pozostałych okresach roku. Podkreśliła, że narażeni są także młodzi ludzie. Co więcej, z powodu pozostawienia w nagrzanym samochodzie zginęło troje dzieci.

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Paryż stara wspierać mieszkańców - podczas wydarzeń publicznych nie sprzedaje się alkoholu, część szkół zawiesiła nauczanie, a parki pozostają otwarte przez całą dobę. Z powodu upałów swoją działalność ograniczyły dwie najpopularniejsze paryskie atrakcje - wieża Eiffela oraz Luwr. Zamknięte zostały także dwa reaktory atomowe, które oddawały zbyt dużo ciepłej wody.

Temperatury w Paryżu osiągnęły 40,9 st. C. w środę, oraz blisko 40 st. C. w czwartek. Ponad 44 miliony Francuzów mieszka w stefach, w których ogłoszono najwyższy stan zagrożenia wysoką temperaturą.

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bp / mjo / polsatnews.pl