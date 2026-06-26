Długie kolejki po paliwo w Rosji. Moskwa rozważa zakaz eksportu
- Rozważane jest wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego, aby zaspokoić większą ilość zapotrzebowania na rynku krajowym - oświadczył wicepremier Rosji Aleksandr Nowak. Wiele regionów Rosji zmaga się z brakiem paliwa na stacjach, przed którymi utworzyły się długie kolejki samochodów.
Wicepremier udzielił wywiadu agencji TASS, w którym wskazał, że rosyjskie władze rozważają wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego.
- Rozważamy krótkoterminowe terminy. Mamy mnóstwo oleju napędowego, więc kilka miesięcy wystarczy, aby zapełnić rynek krajowy i uzupełnić zapasy - stwierdził Aleksandr Nowak, wicepremier Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za sektor paliwowo-energetyczny.
Decyzja o zakazie eksportu ma zostać podjęta na zaplanowanym na piątek spotkaniu urzędników. TASS zaznacza, że Nowak sygnalizował możliwość wprowadzenia zakazu wcześniej, podczas spotkania z Władimirem Putinem.
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Na razie Rosjanie zdecydowali się na zakaz eksportu nafty lotniczej, który będzie obowiązywał do 30 listopada bieżącego roku.
Rosja. Ogromne problemy z dostępnością paliwa
Jak wskazuje Reuters, ostatnie, ukraińskie ataki na infrastrukturę naftową Rosji sprawiły, że sparaliżowanych jest około 25 proc. mocy przerobowych ropy w kraju.
Oficjalnie w 29 regionach wprowadzono ograniczenia w dystrybucji paliw. W obwodach twerskim, włodzimierskim, tambowskim, saratowskim oraz Tatarstanie część stacji benzynowych wprowadziła limity sprzedaży. Nie wolno też napełniać kanistrów na zapas.
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Władze tłumaczą ograniczenia "zwiększonym popytem" i koniecznością zapobiegania panice zakupowej. Jednocześnie w sieci Rosjanie publikują zdjęcia i nagrania długich kolejek na stacjach.
Brak paliwa na Krymie. Kwitnie czarny rynek
Najgorsza sytuacja jest na okupowanym Krymie, gdzie oprócz problemów z zawieszaniem sprzedaży na stacjach, obowiązują też ograniczenia w dostawach energii elektrycznej.
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Jak opisuje Deutsche Welle, na półwyspie w konsekwencji wprowadzanych zakazów utworzył nieoficjalny rynek paliw w mediach społecznościowych.Czytaj więcej