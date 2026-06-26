Temat relacji polsko-ukraińskich pojawił się podczas spotkania Budanowa ze studentami Uniwersytetu Narodowego "Akademia Kijowsko-Mohylańska".

Obecny status relacji określił jako "napięcie dyplomatyczne". - To jeszcze nie konflikt. To sprzeczności. To jeszcze nie szczyt, proszę mi wierzyć. Będzie gorzej, jeśli wszyscy trochę nie odpuszczą - ocenił szef gabinetu prezydenta Ukrainy.

Cytowany przez agencję RBK Ukraina Budanow ocenił, że decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego była "bardzo zła".

Order Orła Białego i UPA. Spór Polski i Ukrainy

Przypomnijmy, prezydent podjął taką decyzję po nazwaniu ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem "bohaterów UPA". Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za zbrodnie na Polakach na Wołyniu. Instytut Pamięci Narodowej wydarzenia te określa mianem ludobójstwa.

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Nawrocki odebrał odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu, który następnie odesłał order pocztą. Kyryło Budanow do działań polskiego prezydenta odniósł się negatywnie.

Kyryło Budanow: Niedojrzałość ludzi w Polsce

- Uważam to za błąd. Poważny błąd. Jest stara zasada, że należy utrzymywać dobre lub neutralne stosunki z sąsiadami. Napięcia z sąsiadami zawsze rodzą problemy, od politycznych po ekonomiczne - podkreślił.

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- Uważam to za niedojrzałość. Przede wszystkim niedojrzałość. Uważam to za niedojrzałość ludzi w Polsce, którzy forsowali, a potem zaakceptowali tę decyzję. To bardzo dziwne i nie zostało przemyślane ani przygotowane. Gdyby mieli coś takiego robić, powinni najpierw odebrać medal Mussoliniemu - dodał Budanow.

Istotnie, włoski dyktator otrzymał order w 1923 roku. Jednak jak wielokrotnie tłumaczyła Kancelaria Prezydenta RP, Polska nie odbiera orderów pośmiertnie.