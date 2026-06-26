Awionetka uderzyła w jeden z najwyższych wieżowców na świecie. Chwile grozy w Pekinie

Świat

Awionetka uderzyła w najwyższy drapacz chmur w Pekinie - podała agencja Reutera. Nie ma informacji o ofiarach. Policja zamknęła teren wokół budynku. Mimo zakazu relacjonowania zdarzenia świadkowie opublikowali nagrania.

Dwa ujęcia nowoczesnych drapaczy chmur wykonane w ciągu dnia. Na pierwszym zdjęciu widać dwa wysokie budynki biurowe o szklanych fasadach, jeden z nich jest lekko pochylony. Drugie zdjęcie przedstawia fragment szklanego budynku z widocznym dymem wydobywającym się z jednego z pięter.
X/FL360aero
Awionetka uderzyła w najwyższy wieżowiec w Pekinie

Samolot rozbił się o 108-piętrowy wieżowiec CITIC Tower (znany też jako China Zun) w centralnej dzielnicy biznesowej Pekinu. Jest to najwyższy taki obiekt w chińskiej stolicy, a także jeden z najwyższych na świecie.

 

Na miejsce przybyła policja, która zagrodziła teren wokół budynku. Przejazd dla samochodów przez pobliskie ulice został zamknięty. Według agencji Reutera uszkodzeniu uległy dwa szklane panele na wysokim piętrze. Nie ma informacji o ofiarach - służby i lokalne władze odmówiły przekazania oficjalnego oświadczenia.

Pekin. Samolot uderzył w wieżowiec, są nagrania

Świadkowie twierdzą, że do zdarzenia doszło około godz. 18.00 czasu lokalnego. - Było tak głośno, głośniej niż po wystrzale fajerwerków - wyjaśnił jeden z nich w rozmowie z reporterami.

 

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Policja zakazała robienia zdjęć czy nagrywania, równocześnie prosząc o usunięcie już opublikowanych materiałów. W chińskich mediach społecznościowych - jak podaje agencja Reutera - relacje zostały usunięte. Część jednak zachowała się na platformie X - widać na nich uszkodzenie na jednym z pięter wieżowca oraz płomienie u jego podstawy.

 

 

Nie wiadomo, czy zderzenie było wynikiem celowego działania, czy nieszczęśliwego wypadku. Przestrzeń powietrzna w centrum Pekinu jest objęta bardzo ścisłymi ograniczeniami - wyjaśnia agencja Reutera.

 

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Patryk Idziak / polsatnews.pl
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