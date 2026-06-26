Awionetka uderzyła w jeden z najwyższych wieżowców na świecie. Chwile grozy w Pekinie

Samolot rozbił się o 108-piętrowy wieżowiec CITIC Tower (znany też jako China Zun) w centralnej dzielnicy biznesowej Pekinu. Jest to najwyższy taki obiekt w chińskiej stolicy, a także jeden z najwyższych na świecie.

Na miejsce przybyła policja, która zagrodziła teren wokół budynku. Przejazd dla samochodów przez pobliskie ulice został zamknięty. Według agencji Reutera uszkodzeniu uległy dwa szklane panele na wysokim piętrze. Nie ma informacji o ofiarach - służby i lokalne władze odmówiły przekazania oficjalnego oświadczenia.

Pekin. Samolot uderzył w wieżowiec, są nagrania

Świadkowie twierdzą, że do zdarzenia doszło około godz. 18.00 czasu lokalnego. - Było tak głośno, głośniej niż po wystrzale fajerwerków - wyjaśnił jeden z nich w rozmowie z reporterami.

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Policja zakazała robienia zdjęć czy nagrywania, równocześnie prosząc o usunięcie już opublikowanych materiałów. W chińskich mediach społecznościowych - jak podaje agencja Reutera - relacje zostały usunięte. Część jednak zachowała się na platformie X - widać na nich uszkodzenie na jednym z pięter wieżowca oraz płomienie u jego podstawy.

A single-engine Sunward SA-60L Aurora aircraft with registration B-12PP, flown by a lone pilot struck the CITIC tower in Beijing, reportedly around the mid-levels, around 65th floor area today.



The aircraft was completely damaged on impact, also made a visible hole in the glass… pic.twitter.com/ffgTdTffmE — FL360aero (@fl360aero) June 26, 2026

Nie wiadomo, czy zderzenie było wynikiem celowego działania, czy nieszczęśliwego wypadku. Przestrzeń powietrzna w centrum Pekinu jest objęta bardzo ścisłymi ograniczeniami - wyjaśnia agencja Reutera.

🔴 Small plane crashes into China Zun Tower in Beijing



A small aircraft struck the China Zun Tower (CITIC Tower), Beijing's tallest building at 528 meters and 109 stories, with debris falling near the structure's eastern entrance.

The tower ranks among the world's top 10 tallest… pic.twitter.com/SvffpKe4nS — NewsTongue (@NewsTongueX) June 26, 2026