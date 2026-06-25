Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Trwa akcja służb

Zgłoszenie o zderzeniu pociągu Intercity z pociągiem regionalnym trafiło do strażaków chwilę po godz. 18.

- Potwierdzono zderzenie dwóch pociągów. W wyniku zderzenia pociągi częściowo się wykoleiły - mówił w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu asp. mgr Martin Halasz.

Jak mówił rzecznik, poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejscu zdarzenia pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Wkrótce dołączą do nich kolejne jednostki. Obecnie trwa ustalanie, ile osób podróżowało w obu pociągach.

Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i kolejnych rannych.

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