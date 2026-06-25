Z tramwaju wypadł silnik. Zaskakujące sceny w Poznaniu
Z poznańskiego tramwaju, który jechał w kierunku Junikowa, wypadł silnik trakcyjny - potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka tamtejszego MPK Agnieszka Smogulecka. Szynowy pojazd się wykoleił, a ruch na trasie był tymczasowo wstrzymany.
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9:45 na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. W pewnym momencie z tramwaju linii nr 13 wypadł silnik trakcyjny, natomiast sam pojazd się wykoleił.
Rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka poinformowała polsatnews.pl, że na skutek tego incydentu nikt nie doznał obrażeń.
Incydent na torach w Poznaniu. Z tramwaju wypadł silnik
Zdarzenie wiązało się jednak z powstaniem utrudnień. Ruch w kierunku Junikowa został wstrzymany i został przywrócony dopiero o godz. 11:12. Na trasie uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, a linie tramwajowe numer 1, 6, 13 i 15 jechały objazdami.
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Jak przekazała Smogulecka, w chwili obecnej nie można wskazać, co spowodowało, że silnik wypadł w trakcie jazdy. Ustalaniem przyczyn zdarzenia zajmie się komisja.
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