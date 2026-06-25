Z tramwaju wypadł silnik. Zaskakujące sceny w Poznaniu

Polska

Z poznańskiego tramwaju, który jechał w kierunku Junikowa, wypadł silnik trakcyjny - potwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka tamtejszego MPK Agnieszka Smogulecka. Szynowy pojazd się wykoleił, a ruch na trasie był tymczasowo wstrzymany.

Fragment torowiska tramwajowego z leżącym na nim elementem technicznym, obok widoczny przód zielonego tramwaju MPK Poznań.
Mapy Google / Pixabay / X/@poznan_moment
Kuriozalny incydent w Poznaniu. Z tramwaju wypadł silnik

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9:45 na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. W pewnym momencie z tramwaju linii nr 13 wypadł silnik trakcyjny, natomiast sam pojazd się wykoleił.

 

 

Rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka poinformowała polsatnews.pl, że na skutek tego incydentu nikt nie doznał obrażeń

Incydent na torach w Poznaniu. Z tramwaju wypadł silnik

Zdarzenie wiązało się jednak z powstaniem utrudnień. Ruch w kierunku Junikowa został wstrzymany i został przywrócony dopiero o godz. 11:12. Na trasie uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, a linie tramwajowe numer 1, 6, 13 i 15 jechały objazdami.

 

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Jak przekazała Smogulecka, w chwili obecnej nie można wskazać, co spowodowało, że silnik wypadł w trakcie jazdy. Ustalaniem przyczyn zdarzenia zajmie się komisja.

Poznań. Kolejny niebezpieczny incydent z tramwajem. Wcześniej doszło do wypadku

To kolejny w ostatnim czasie niepokojący incydent na torach tramwajowych w Poznaniu. W poniedziałek na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Serbskiej tramwaj linii nr 3 zderzył się z autokarem. Wstępne ustalenia wskazują na to, że kierowca samochodu wymusił pierwszeństwo. Do szpitali trafiły cztery osoby.

 

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18 czerwca mieszkańcy Poznania zostali natomiast zaskoczeni nagłą przerwą w kursowaniu pojazdów na ważnej trasie prowadzącej do pętli Połabska. Według informacji Radia Poznań przyczyną była usterka wagonu. Wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa.

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Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
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