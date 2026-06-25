Z tramwaju wypadł silnik. Zaskakujące sceny w Poznaniu

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9:45 na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. W pewnym momencie z tramwaju linii nr 13 wypadł silnik trakcyjny, natomiast sam pojazd się wykoleił.

Na Grunwaldzkiej Tatra zgubiła silnik i wykoleiła się 😵‍💫😵‍💫 pic.twitter.com/nYpGKfJAJn — poznan_moment (@poznan_moment) June 25, 2026

Rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka poinformowała polsatnews.pl, że na skutek tego incydentu nikt nie doznał obrażeń.

Incydent na torach w Poznaniu. Z tramwaju wypadł silnik

Zdarzenie wiązało się jednak z powstaniem utrudnień. Ruch w kierunku Junikowa został wstrzymany i został przywrócony dopiero o godz. 11:12. Na trasie uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, a linie tramwajowe numer 1, 6, 13 i 15 jechały objazdami.

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Jak przekazała Smogulecka, w chwili obecnej nie można wskazać, co spowodowało, że silnik wypadł w trakcie jazdy. Ustalaniem przyczyn zdarzenia zajmie się komisja.

Poznań. Kolejny niebezpieczny incydent z tramwajem. Wcześniej doszło do wypadku

To kolejny w ostatnim czasie niepokojący incydent na torach tramwajowych w Poznaniu. W poniedziałek na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Serbskiej tramwaj linii nr 3 zderzył się z autokarem. Wstępne ustalenia wskazują na to, że kierowca samochodu wymusił pierwszeństwo. Do szpitali trafiły cztery osoby.

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18 czerwca mieszkańcy Poznania zostali natomiast zaskoczeni nagłą przerwą w kursowaniu pojazdów na ważnej trasie prowadzącej do pętli Połabska. Według informacji Radia Poznań przyczyną była usterka wagonu. Wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa.