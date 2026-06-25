W fontannę uderzył piorun. Spektakularne nagranie z Wrocławia
Rozbłysła w feerii barw po tym, jak trafił ją piorun. Na oficjalnym profilu miasta Wrocław opublikowano nagranie, na którym dokładnie widać uderzenie. Na jego skutek słynna Fontanna Multimedialna przed Halą Stulecia uległa awarii.
Do feralnego zdarzenia doszło w sobotę. Wówczas Fontanna Multimedialna została poważnie uszkodzona w wyniku uderzenia pioruna w dysze głównego gejzera wodnego.
Zdarzenie zarejestrował monitoring. Na nagraniu opublikowanym w czwartek przez władze miasta widać, że w chwili uderzenia pioruna fontanna na moment rozbłysła niezwykłymi kolorami. Następnie strumień wody przekrzywił się.
Piorun uderzył w fontannę. Nagranie z Wrocławia robi wrażenie
Na skutek zdarzenia uszkodzeniu uległy elementy systemu wodnego i oświetleniowego. Naprawa tej usterki będzie skomplikowana i potrwa kilka tygodni. O postępach mieszkańcy mają być na bieżąco informowani.
Do odwołania nie będą odbywać się pokazy specjalne. "Pokazy dzienne i wieczorne będą realizowane w ograniczonym zakresie - część efektów może być wyłączona" - czytamy w komunikacie.
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Władze Wrocławia przypomniały jednocześnie o bezwzględnym zakazie wchodzenia do niecki fontanny. W sytuacjach takich jak ta kąpanie się w niej stanowiłoby realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Kiedy w fontannę uderzył piorun, w pobliżu znajdowały się dzieci.Czytaj więcej