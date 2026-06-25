Do feralnego zdarzenia doszło w sobotę. Wówczas Fontanna Multimedialna została poważnie uszkodzona w wyniku uderzenia pioruna w dysze głównego gejzera wodnego.

Zdarzenie zarejestrował monitoring. Na nagraniu opublikowanym w czwartek przez władze miasta widać, że w chwili uderzenia pioruna fontanna na moment rozbłysła niezwykłymi kolorami. Następnie strumień wody przekrzywił się.

Piorun uderzył w fontannę. Nagranie z Wrocławia robi wrażenie

Na skutek zdarzenia uszkodzeniu uległy elementy systemu wodnego i oświetleniowego. Naprawa tej usterki będzie skomplikowana i potrwa kilka tygodni. O postępach mieszkańcy mają być na bieżąco informowani.

Do odwołania nie będą odbywać się pokazy specjalne. "Pokazy dzienne i wieczorne będą realizowane w ograniczonym zakresie - część efektów może być wyłączona" - czytamy w komunikacie.

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Władze Wrocławia przypomniały jednocześnie o bezwzględnym zakazie wchodzenia do niecki fontanny. W sytuacjach takich jak ta kąpanie się w niej stanowiłoby realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Kiedy w fontannę uderzył piorun, w pobliżu znajdowały się dzieci.