Ustawa o wynagrodzeniach medyków. Senat zdecydował

Polska

Senat przyjął ustawę, która ma umożliwić zbieranie dokładniejszych informacji o wynagrodzeniach personelu medycznego, w tym lekarzy. Nowelizacja została przegłosowana bez poprawek i trafi na biurko prezydenta. Samorząd lekarski zaapelował wcześniej o zgłoszenie weta do tych zmian.

Lekarz w białym fartuchu, ubrany w koszulę i krawat, siedzi przy biurku i pisze na kartce dokumentów leżących na segregatorze. Na szyi ma zawieszony stetoskop. W tle widoczna jest część komputera i regał z dokumentami.
Unsplash/Vitaly Gariev
Zdj. ilustracyjne. Lekarz ze stetoskopem podczas rozmowy z pacjentką

Za przyjęciem Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej głosowało 55 senatorów, a 28 się wstrzymało - nikt nie był przeciw.

Ustawa w sprawie zarobków medyków

Ustawa pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu (PWZ). Gromadzone przez agencję dane dotyczą nie tylko grup, które można identyfikować po PWZ - lekarzy czy pielęgniarek - ale także pozostałego personelu i pracowników administracyjnych.

 

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Dzięki nowym przepisom poszerzony zostanie zakres danych gromadzonych przez AOTMiT. Obecnie agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane. Tym samym nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osob, co oznacza, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie.

 

Zgromadzone przez AOTMiT dane mają być wykorzystywane do prac analitycznych.

Los ustawy w rękach prezydenta. Dokument trafi do Kancelarii

Ustawa była projektem rządowym, który Rada Ministrów przyjęła w ubiegły wtorek. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniami, które pozwalałyby na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków, była ujawniona przez portal Zero sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który miał zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł.

 

W związku z tym, że Senat nie wprowadził poprawek do ustawy, trafi ona teraz bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego.

 

O zawetowanie nowelizacji zaapelował do głowy państwa samorząd lekarski. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski powiedział w środę, że w innym przypadku samorząd będzie wnosić do Trybunału Konstytucyjnego skargę na niekonstytucyjność ustawy. Zwróci się też - jak zapowiedział - do unijnych trybunałów o sprawdzenie zgodności przepisów z RODO. - Naszym zdaniem ustawa jest z nimi niezgodna - stwierdził Jankowski.

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pai / PAP / polsatnews.pl
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