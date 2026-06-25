Ustawa o patostreamingu. Senat podjął decyzję

Ustawa zakazująca patostreamingu powstała w wyniku połączenia dwóch projektów – jednego autorstwa PiS i drugiego KO. Przegłosowany przez Senat dokument czeka teraz na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.

Za regulacją zagłosowało 52 senatorów. Przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przełomowa decyzja Senatu. Ustawa o patostreamingu przegłosowana

Do nagłośnienia problemu patostreamingu i niebezpieczeństw związanych z odbiorem przez małoletnich szkodliwych treści w sieci przyczyniły się reportaże Polsat News "Nie dla patocelebrytów".

Przedstawiciele izby wyższej parlamentu nie głosowali nad poprawką przedłożoną przez senatora Prawa i Sprawiedliwości Stanisława Gogacza. Dotyczyła ona kwestii niekaralności w przypadku udostępniania treści w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, prasowej i naukowej.

Nowelizacja Kodeksu karnego zakłada, że za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziła kara pozbawienia wolności do trzech lat.

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Jeśli wspomniane treści będą dotyczyły osób poniżej 18. roku życia, kara wzrośnie od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Jak wynika z zapisów ustawy, działania podjęte w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, prasowej, naukowej lub w celu ochrony interesu publicznego nie będą uznawane za przestępstwa.

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