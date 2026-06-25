- Teraz w końcu mamy zdefiniowane, czym w ogóle jest patostreaming i kim są patoinfluencerzy, dzięki czemu możemy ich w końcu karać i mamy to w polskim prawie zabezpieczone. I to jest wspaniała informacja - powiedział Wojciech Kardyś.

Ocenił również, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o patostreamingu. - To jest dla Pałacu Prezydenckiego niezwykle istotne, więc ja nie mam wątpliwości, że prezydent podpisze tę ustawę - mówił. Jego zdaniem problem leży raczej po stronie prokuratury, która może nie mieć odpowiednich zasobów do skutecznego egzekwowania zakazu patostreamingu.

Ustawa o patostreamingu. Ekspert wskazał potencjalne komplikacje

Kardyś podkreślał jednak, że należy zadać sobie pytanie, czy prokuratura ma czas, przestrzeń i kompetencje, by zajmować się sprawami patoinfluencerów.

- Proszę mi wierzyć, ja siedzę w tym biznesie od 15 lat i ja wiem, jak potrafią być kreatywni ci właśnie patologiczni influencerzy i streamerzy, i potrafią naginać pewne przepisy - wyjaśnił. Według eksperta obok ustawy powinna powstać osobna instytucja, która mogłaby szybko reagować na niepożądane zachowania w przestrzeni wirtualnej.

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Jak argumentował Kardyś, patostreaming generuje duże przychody, dlatego jego twórcy będą próbowali omijać przepisy. - Oni po prostu zmienią swoją strategię działania. I to jest niepokojące - zaznaczył.

Patostreaming. Ustawa nie wystarczy, potrzebna edukacja

Według Wojciecha Kardysia ważnym działaniem przeciw patostremingowi są także akcje informacyjne. - Edukacja i zwiększenie świadomości, kampanie społeczne - wymieniał Kardyś.

- Proszę zobaczyć, jak długo trwało, zanim w Sejmie i Senacie przegłosowano ustawę o patostreamingu. A to jest jeden z bardzo wielu zagrożeń social-mediowych, które niestety toczą nasz internet jak ten rak. Dlatego też edukacja i kampanie społeczne są potrzebne na już, higiena cyfrowa na już - wskazał ekspert.

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Gość specjalnego wydania Polsat News wezwał polityków do wprowadzenia edukacji cyfrowej do programu szkół. - Jeżeli młodzi ludzie spędzają 7-8 godzin przed ekranem, to potrzebujemy przedmiotu, który będzie ich uczył, jak odnaleźć się w wirtualnym świecie - stwierdził.

"Nie dla patocelebrytów". Pokłosie reportaży Polsat News

Cykl Polsat News "Nie dla patocelebrytów" to pierwszy w Polsce projekt medialny poświęcony szkodliwości patostreamingu, czyli patologicznych treści internetowych. Prowadzona od 2024 roku akcja nagłaśnia również problem rosnącej popularności freak fightów wśród młodzieży.

W materiałach poruszaliśmy m.in. kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w szczególności na platformach społecznościowych. Temat wykracza jednak poza poszczególne media i obejmuje środowisko twórców zarabiających na publikowaniu patologicznych treści - przemocy, agresji czy upokarzania innych osób.