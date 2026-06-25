Rozpoczęła się sesja Rady Miasta w Warszawie, w trakcie której stołeczni radni o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego.

Zaraz po zakończeniu pierwszego posiedzenia rozpocznie się druga nadzwyczajna sesja. Na obu z nich Trzaskowski przedstawi informacje dotyczące sytuacji w Szpitalu Południowym. Ponadto na sesji absolutoryjnej przedstawiony zostanie raport o stanie miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.

Rafał Trzaskowski nie wyklucza dymisji w warszawskim ratuszu

- Chcę powiedzieć bardzo jasno. To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych "ale", zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcję, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli zarzuty się potwierdzą osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują - powiedział Trzaskowski.

Tłumaczył, że w tej sprawie "nie ma miejsca ani na bezkarność, ani na rzucanie oskarżeń, które mogą zniszczyć zaufanie pacjentów do szpitala i całego systemu ochrony zdrowia".

Włodarz stolicy poruszył też wątek ewentualnych dymisji wśród swoich zastępców. - Jeśli w toku audytów, postępowania prokuratury będzie stwierdzone naruszanie procedur lub przymykania oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji - zapewnił polityk KO. Dodał, że jeżeli oskarżenia będą się potwierdzać, to będzie reagował natychmiast.

Podczas trwającej sesji radni PiS złożyli wnioski o odwołanie ze stanowisk wiceprezydentów Warszawy - Renaty Kaznowskiej, Tomasza Menciny i Aldony Machnowskiej-Góry.

"Nie było żadnego pokoju VIP". Trzaskowski wskazał na Kacprzyka

Trzaskowski przedstawiając informacje na temat sytuacji w Szpitalu Południowym powiedział, że według dotychczasowych ustaleń "nie było żadnego formalnego pokoju VIP na SOR".

- Wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk. Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Był to prawdopodobnie samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami i właśnie dlatego ten wątek jest badany w audycie,, będzie też badany przez prokuraturę - zapowiedział prezydent Warszawy.

Trzaskowski odniósł się też do wywiadu dr Emila Jędrzejewskiego, który we wtorkowej rozmowie na Kanale Zero opowiadał o sytuacji ws. Szpitala Południowego. Mówił m.in., że "pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani". - Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania - ocenił lekarz.

Prezydent Warszawy przekazał, że na podstawie wstępnych ustaleń wewnętrznej kontroli nowego zarządu szpitala stwierdzono, że 23 lipca zeszłego roku były ordynator złożył ogłoszenie na biurko ówczesnej prezes placówki. - Czyli wykonał pierwszy krok, żeby zwrócić uwagę na występujące według niego nieprawidłowości - zaznaczył Trzaskowski.

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