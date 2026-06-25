Trump: Nie lubiłem człowieka, który był prezydentem Polski. Poparłem Nawrockiego

Na środowym spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem Donald Trump chwalił m.in. Polskę i jej prezydenta. Mówiąc o Karolu Nawrockim, amerykański przywódca stwierdził, że był on "numerem 10" - najpewniej w sondażach wyborczych - i mimo to uzyskał jego poparcie.

- W ogóle nie lubiłem człowieka, który był prezydentem i poparłem go (Nawrockiego - red.) - kontynuował Trump, choć nie jest jasne, którego polityka, do którego żywił niechęć, miał na myśli.

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Lider USA nadmienił, że Nawrocki "był fighterem, wielkim fighterem, dobrym fighterem". - Mówią, że to była największa sensacja od 50 lat w ważnych wyborach w Europie - powiedział o wygranej kandydata PiS w zeszłorocznych wyborach prezydenckich.

"Byłem rozczarowany". Trump krytykuje sojuszników NATO

Trump rozpoczął spotkanie z Ruttem w Gabinecie Owalnym podkreślając, że gdyby ktoś inny był na stanowisku sekretarza generalnego Sojuszu, "nie byłoby tego spotkania", bo zawiódł się na NATO i czuje się rozczarowany "większością" sojuszników. - Byłem rozczarowany. Byłem rozczarowany Włochami. Byłem rozczarowany Wielką Brytanią (...). Byliśmy rozczarowani Niemcami i Francją. Jesteśmy rozczarowani przede wszystkim Hiszpanią, to jest horror - wyliczał amerykański przywódca.

- Chcę tylko lojalności. Wiesz, jesteśmy im tak lojalni, że zawsze dla nich walczymy. Mamy tysiące żołnierzy w całej Europie. W Niemczech mamy 50 tys. żołnierzy, a potem mówisz do nich: daj nam małego buziaka. Nie chcemy wiele, a oni mówią, że nie, nie damy rady - ciągnął prezydent. - Ale powiem, że Polska była bardzo dobra. Poparłem go (Nawrockiego - red.), a on wygrał - kontynuował Trump.

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Rutte natomiast odparł: - Zgadzam się, że są powody do rozczarowania. Ale argumentuję, że jeśli spojrzy się na całość (...), wszyscy zrobili to, co obiecali i dzięki temu cztery-pięć tysięcy samolotów wystartowało z Europy. Powiedziałbym, że byłoby bardzo trudno z Iranem bez Europy służącej jako platforma projekcji siły dla Stanów Zjednoczonych.

Szef NATO argumentował ponadto, że europejskie inwestycje w obronę i zakupy broni w USA wspierają amerykański przemysł i zatrudnienie. Na spotkanie przyniósł wykres z napisem "bilion Trumpa" pokazujący wzrost wydatków na obronność.

"Pojadę z szacunku do Erdogana". Trump przybędzie do Ankary na szczyt NATO

Amerykański prezydent powiedział również, że na lipcowy szczyt NATO przyjedzie tylko z szacunku do tureckiego przywódcy, Recepa Tayyipa Erdogana. - Zadzwonił do mnie, mówił: "Proszę, mamy to w Turcji. Musisz tam być. Stany Zjednoczone muszą tam być". Więc pojadę z szacunku do prezydenta - relacjonował Trump, dodając, że Erdogana darzy wielkim szacunkiem.

Polityk, pytany o to, czy zgodzi się na sprzedaż silników odrzutowych i samolotów F-35 Turcji, odparł, że "prawdopodobnie zrobi coś, co sprawi im wielką radość".

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Wiceprezydent J.D. Vance zasugerował wcześniej, że USA dokonują przeglądu decyzji o wykluczeniu Turcji z programu F-35 w związku z kupnem rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400.