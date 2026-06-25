Policja podkreśliła w czwartkowym komunikacie, że nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, a "każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec". Tylko minionej doby w wodzie zginęły trzy osoby. Natomiast od pierwszego dnia czerwca w naszym kraju odnotowano natomiast 30 przypadków utonięcia.

"Gorące dni zachęcają do wypoczynku nad wodą i kąpieli. Niestety, chwila nieuwagi lub przecenienie własnych możliwości mogą mieć tragiczne skutki" - przekazało z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Policja podała tragiczne dane z czerwca. Tyle osób utonęło

RCB zaapelowało do Polaków o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Należy także przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa. Do wody nie powinniśmy wchodzić, jeżeli znajdujemy się pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Odczekać powinniśmy także bezpośrednio po spożyciu posiłku.

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RCB rekomenduje też, aby nie wbiegać do wody, jeżeli jest się rozgrzanym. Pływać należy jedynie w wyznaczonych miejscach. W przypadku strzeżonych kąpielisk trzeba bezwzględnie przestrzegać poleceń ratownika. Wystrzegać należy się skoków "na główkę", szczególnie jeśli dane kąpielisko jest dla nas nowe.

W trakcie korzystania z kajaków, łódek czy rowerów wodnych warto pamiętać o kapoku. Jeśli korzystamy z materaców do pływania, nie należy wypływać daleko od brzegu.