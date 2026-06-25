Tragedia w Czarnej Wodzie. Siedmiolatka zginęła w pożarze

Polska

Siedmioletnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego, do którego doszło w miejscowości Czarna Woda w województwie pomorskim - potwierdził polsatnews.pl kpt. inż. Michał Swobodziński z KP PSP w Starogardzie Gdańskim. Z budynku ewakuowała się kobieta z dwójką dzieci.

Strażacy gaszą pożar małego budynku mieszkalnego, widoczny jest wóz strażacki i dym unoszący się nad dachem.
KP PSP Starogard Gdański
Czarna Woda. Tragiczny finał poszukiwań w płonącym budynku

Jak przekazał kpt. inż. Michał Swobodziński ze straży pożarnej w Starogardzie Gdańskim, zgłoszenie o wybuchu ognia w Czarnej Wodzie dotarło do strażaków w czwartek o godz. 7:52. Już na tym etapie było wiadomo, że w płonącym budynku może znajdować się dziewczynka.

 

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Na miejsce skierowanych zostało 12 zastępów straży pożarnej. Kiedy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że płomienie zdążyły objąć cały budynek, a przed przyjazdem służb z obiektu samodzielnie ewakuowały się trzy osoby - kobieta z dwójką dzieci w wieku 7 i 9 lat.

Koszmarny pożar w Czarnej Wodzie. Nie żyje siedmiolatka

Strażacy rozpoczęli działania gaśnicze oraz przystąpili do przeszukiwania domu. Niestety, akcja doczekała się tragicznego finału. Wewnątrz budynku odnalezione zostało ciało siedmiolatki. 

 

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Działania gaśnicze na miejscu już się zakończyły, jednak strażacy nadal są na miejscu wraz z policją oraz prokuraturą. Na obecnym etapie jest za wcześnie, aby wskazać przyczynę pożaru. Jej wyjaśnianiem zajmą się odpowiednie służby.

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Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
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