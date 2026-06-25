Nie milką echa wywiadu dr Jędrzejewskiego, który we wtorkowej rozmowie na Kanale Zero opowiadał o sytuacji ws. Szpitala Południowego. Mówił m.in., że "pacjenci przyjęci na SOR umierali niezaopiekowani". - Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. To jest sedno całego zamieszania - ocenił.

- Myślę, że wszystkimi nami na tyle wstrząsnęła ta rozmowa i te oskarżenia, i te zarzuty, i te informacje czy doniesienia, że ciężko jest przejść nad tym obojętnie - skomentowała w "Graffiti" minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Słowa premiera o lekarzu sygnaliście. "Paliwo sporu politycznego"

Prowadzący Marcin Fijołek przytoczył wypowiedź premiera na temat słów lekarza sygnalisty. "Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi wydaje się być wątpliwa" - napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Gospodarz programu dopytywał, czy jeśli dobę po takich zeznaniach sygnalista jest w ten sposób oceniany przez premiera, to nie jest to też sygnał dla innych: nie wychylajcie się na wszelki wypadek, bo może być różnie?

Szefowa resortu podkreślała, że oceny wiarygodności słów chirurga może dokonać tylko wymiar sprawiedliwości. - Mówimy o oskarżeniach domniemanych, głoszonych, ale o oskarżeniach, działaniach, które miałyby doprowadzić do śmierci ludzi. To nie jest kwestia takiego a nie innego zarządzania, takiego innego braku nadzoru, to jest kwestia stwarzania zagrożenia dla życia i zdrowia - stwierdziła.

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że do momentu wywiadu udzielonego przez Jędrzejewskiego "wszystkie informacje, które napływały w sprawie czy Szpitala Południowego czy generalnie różnego rodzaju - mówiąc delikatnie - nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia były oburzające". - Na nie należałoby odpowiedzieć systemowo i wychwytując osoby odpowiedzialne za te nadużycia. Ale to co padło w tym wywiadzie, to już nie jest oburzające, to jest po prostu przerażające - mówiła.

Podkreślała, że "jest niezwykle ważne, żeby ujawniać wszelkie nieprawidłowości, ale trzeba bardzo jasno oddzielać to, co musi wyjaśnić prokuratura, odpowiednie służby od tego, co siłą rzeczy staje się pewnym paliwem sporu politycznego".

Minister Dziemianowicz-Bąk chce większej ochrony dla sygnalistów

Zdaniem minister sygnaliści powinni mieć jeszcze większą ochronę, a ustawa wymaga uzupełnień. - Kiedy była procedowana ta ustawa, walczyłam o to, żeby miała zakres szerszy i mocniejszy, na przykład, żeby znalazły się w niej kwestie związane z prawem prac - stwierdziła i dodała, że powinna też zawierać wątki dotyczące zarządzania, niekompetencji, niedopełnienia obowiązków, obszaru bezpieczeństwa w ochronie zdrowia.

- Jeżeli chodzi o tę ustawę, można byłoby rozmawiać o jej poszerzeniu, ale ważne jest przede wszystkim jej respektowanie - podkreśliła.

- Niezależnie od tego, jak tego świadka ocenia w tej chwili opinia publiczna, to nie ma mowy o żadnym zamiataniu pod dywan. To znaczy, sytuacja w tym szpitalu i sytuacja dotycząca tych skandalicznych doniesień musi zostać do cna wyjaśniona - powiedziała.