Sprawa "Skóry". Jest ostateczna decyzja Sądu Najwyższego

Polska

Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. Oznacza to, że mężczyzna został ostatecznie uniewinniony. Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni określanej w mediach jako sprawa "Skóry".

Trzy osoby w togach siedzą przy stole sędziowskim, a jedna osoba stoi przed nimi i przemawia.
PAP/Paweł Supernak
Sąd Najwyższy zakończył sprawę Roberta J. w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z.

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni określanej w mediach jako sprawa "Skóry".

Sprawa "Skóry". Jedna z największych zagadek kryminalistyki

Sprawa ta, to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Dotyczyła morderstwa 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Z., której fragmenty skóry i innych części ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły.

 

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Śledztwo prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

 

W 2022 r. krakowski sąd okręgowy skazał w tej sprawie Roberta J. na dożywocie. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę w 2024 roku.

Dożywocie a później uniewinnienie. Prokuratura złożyła kasację od wyroku

Prokuratura złożyła kasację od wyroku, w której podnosiła szereg zarzutów procesowych. Część z nich przedstawiła na czwartkowej rozprawie w Sądzie Najwyższym. Obrona Roberta J. wnosiła natomiast o oddalenie kasacji.

 

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasację prokuratora jako "oczywiście bezzasadną". - Zakończyła się sprawa, która od blisko trzydziestu lat budziła emocje i to nie tylko opinii publicznej, ale przede wszystkim rodziny samej pokrzywdzonej - mówiła sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska po ogłoszeniu postanowienia.

 

Jak wskazała, choć sąd apelacyjny w pewnym momencie "stwierdził, że nie jest do końca pewien, czy oskarżony nie jest sprawcą tego zarzutu, jednakże (...) wszelkie niewyjaśnione sprzeczności należy interpretować na korzyść oskarżonego".

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Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl / PAP
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