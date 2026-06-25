Sprawa "Skóry". Jest ostateczna decyzja Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni określanej w mediach jako sprawa "Skóry".

Sprawa "Skóry". Jedna z największych zagadek kryminalistyki

Sprawa ta, to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Dotyczyła morderstwa 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Z., której fragmenty skóry i innych części ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły.

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Śledztwo prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

W 2022 r. krakowski sąd okręgowy skazał w tej sprawie Roberta J. na dożywocie. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę w 2024 roku.

Dożywocie a później uniewinnienie. Prokuratura złożyła kasację od wyroku

Prokuratura złożyła kasację od wyroku, w której podnosiła szereg zarzutów procesowych. Część z nich przedstawiła na czwartkowej rozprawie w Sądzie Najwyższym. Obrona Roberta J. wnosiła natomiast o oddalenie kasacji.

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek kasację prokuratora jako "oczywiście bezzasadną". - Zakończyła się sprawa, która od blisko trzydziestu lat budziła emocje i to nie tylko opinii publicznej, ale przede wszystkim rodziny samej pokrzywdzonej - mówiła sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska po ogłoszeniu postanowienia.

Jak wskazała, choć sąd apelacyjny w pewnym momencie "stwierdził, że nie jest do końca pewien, czy oskarżony nie jest sprawcą tego zarzutu, jednakże (...) wszelkie niewyjaśnione sprzeczności należy interpretować na korzyść oskarżonego".