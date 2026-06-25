"Dziś wróg uderzył w lokomotywy UZ (Ukraińskie Koleje - red.). Dwa uderzenia w Zaporożu i jeden w obwodzie sumskim. Dwie załogi udało się ewakuować w porę, żadna z nich nie odniosła obrażeń. Atak w Zaporożu skończył się tragedią - maszynista zdołał uciec w bezpieczne miejsce, ale nie udało się to jego asystentowi, który znajdował się w tylnej kabinie" - poinformował w mediach społecznościowych prezes zarządu Ołeksandr Piercowski.

Ataki w obwodach sumskim i zaporoskim. Nie żyje pomocnik maszynisty

Dodał, że trwa dochodzenie w sprawie ataków. "Ratujemy dziesiątki zespołów kolejowych, ale każde życie odebrane przez wroga to tragedia, która zostanie z nami na zawsze i której nigdy nie da się naprawić" - napisał.

Szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej Iwan Fedorow poinformował także o innych atakach Rosji do których doszło w ostatnich godzinach, m.in. na stację benzynową i parking dla ciężarówek. W wyniku ataków zmarł mężczyzna, jedna z kobiet została ranna. Do uderzenia w stację benzynową doszło także w obwodzie sumskim - cztery osoby zostały ranne.

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"Dwóch pracowników stacji benzynowej trafiło do szpitala. Wstępne doniesienia wskazują, że ich obrażenia nie są poważne. Małżeństwo, które znajdowało się w pobliżu miejsca zdarzenia, również zostało ranne. Udzielono im niezbędnej pomocy medycznej, ale nie wymagali hospitalizacji" - przekazał Ołeg Hryhorow, szef obwodowej administracji wojskowej obwodu sumskiego.

Hryhorow podkreślił też, że Rosjanie celowo atakują infrastrukturę paliwową, aby doprowadzić do opóźnień dostaw surowca w regionie. W czerwcu rosyjskie wojska przeprowadziły już 13 takich uderzeń w obwodzie sumskim.