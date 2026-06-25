Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji w Kijowie przekazało, że głównym celem Rosjan jest "destabilizacja polityczna, wywołanie napięć oraz pogłębienie podziałów między Polską a Ukrainą".

Instytucja ostrzegła, że podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku Rosja "może przygotowywać prowokacje z użyciem polskich symboli i zamierza je przeprowadzić na terytorium Ukrainy". Wydarzenie odbędzie się w czwartek i piątek.

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"Z posiadanych (przez nas) informacji wynika, że odpowiednie zadanie otrzymał rosyjski wywiad wojskowy (GRU)" - czytamy w czwartkowym oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Konferencja o Ukrainie w Polsce. W tle napięcia z Kijowem

Rosja wykorzystuje spory historyczne między Polską i Ukrainą do budowania nastrojów antyukraińskich. Ostatnie napięcia w relacjach między Kijowem i Warszawą wywołane są decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skomentował decyzję Nawrockiego, pisząc w serwisie X, że "prezydent Polski w końcu odebrał kijowskiemu degeneratowi, który czcił nazistów, Order Orła Białego". W ten sposób nawiązał do fundamentalnego kłamstwa rosyjskiej propagandy o konieczności "denazyfikacji Ukrainy", co było oficjalnym pretekstem do rozpoczęcia 24 lutego 2022 roku pełnowymiarowej inwazji na ten kraj.

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Na wpis Miedwiediewa zareagował rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka, który oświadczył, że po decyzji Nawrockiego o pozbawieniu Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia "pierwsze gratulacje spływają do Kancelarii Prezydenta (...); o to właśnie chodzi Kremlowi".

Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Zełenskiego. Kijów podał skład delegacji

URC 2026 (Ukraine Recovery Conference) odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku. Celem konferencji - jak czytamy na jej oficjalnej stronie - jest "wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju oraz pobudzenie inwestycji dla ukraińskich przedsiębiorstw". To pierwszy raz, kiedy gospodarzem wydarzenia będzie Polska. Wcześniejsze edycje organizowane były w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

W URC 2026 nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. Do Gdańska nie przyjedzie również pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska. Na czele ukraińskiej delegacji, która pojawi się na Konferencji Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, stanie premier Julija Swyrydenko.

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"Poprowadzę ukraińską delegację i ogólnie naszą pracę na URC-2026 w Gdańsku" - poinformowała Swyrydenko w mediach społecznościowych, dodając, że w jej zespole znajdą się "przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie spółek państwowych, przedstawiciele naszych społeczności z całego kraju oraz oczywiście urzędnicy rządowi i parlamentarzyści".